۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۴۱

شهادت ۱۴ عضو کادر درمان و آسیب به ۳۴ پایگاه اورژانس

شهادت ۱۴ عضو کادر درمان و آسیب به ۳۴ پایگاه اورژانس

رئیس سازمان اورژانس کشور از آخرین آمار رسمی از خسارات وارده به ناوگان امدادی و تلفات کادر درمان خبر داد.

جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره ارقام تلخ مربوط به نیروهای سپاه سلامت اعلام کرد: کادر درمان شهید: ۱۴ نفر از کادر درمان در جریان حوادث به شهادت رسیده‌اند که ۳ تن از آن‌ها متعلق به کادر اورژانس بودند و مجموع ۹۶ نفر از کادر درمان مصدوم شده‌اند که ۶۵ نفر (بیش از ۶۷ درصد) از پرسنل عملیاتی اورژانس هستند.

به گفته وی؛ کم‌سن‌ترین و مسن‌ترین شهدا: متأسفانه کم‌سن‌ترین شهید این حوادث، نوزادی ۸ ماهه است و مسن‌ترین شهید نیز مردی ۸۸ ساله است که این آمار عمق فاجعه را نشان می‌دهد.

تخریب زیرساخت‌های اورژانس و درمانی

رئیس سازمان اورژانس کشور با تشریح خسارات واردشده گفت: پایگاه‌های اورژانس: ۳۴ پایگاه اورژانس آسیب دیده‌اند؛ از این تعداد ۳ پایگاه کاملاً تخریب شده و غیرقابل استفاده هستند و بیمارستان‌ها: ۳۳ بیمارستان و مرکز درمانی آسیب‌دیده و در برخی موارد تخلیه شده‌اند.

میعادفر وضعیت تجهیزات امدادی کشور را این‌گونه تشریح کرد: آمبولانس‌ها: ۳۰ دستگاه آمبولانس آسیب دیده که ۵ دستگاه آن‌ها به طور کامل غیرقابل استفاده شده است و یک فروند بالگرد امدادی (مربوط به استانی بوشهر) منهدم شده است.

به گفته وی؛ یک فروند آمبولانس دریایی (مربوط به استان هرمزگان) از رده خارج شده است.

تداوم خدمات درمانی با وجود خسارات

میعادفر ادامه داد: با وجود تمامی خسارات، کادر درمان همچنان به خدمت‌رسانی ادامه داده‌اند و ۶۸۰ عمل جراحی مهم در این برهه توسط تیم‌های جراحی اورژانس انجام شده است.

محدثه رمضانعلی

    • اذرگون IR ۰۸:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      چرا به اورژانس وبیمارستانها حمله می کنتد ،اینا وظیفه خدمت رسانی به بیماران رو دارند مانند همه ی کشورها
    • GB ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      حملات هوایی رژیم اشغالی در محدودیت امکانات آن است و از طرفی وسعت کشور ایران اجازه کامل تهاجم به آنرا نسبت به وسعت آن رژیم را کمتر کرده. ایران با یک حمله گروهی پهپاد می تواند تمام زیر ساختهای آنها را هدف قرار دهد. معلوم نیست که چطور نتانیاهو به امید دفاع هوایی آمریکا اکنون تمام مردم آنجا را در خطر انداخته است.

