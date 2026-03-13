شهادت ۱۴ عضو کادر درمان و آسیب به ۳۴ پایگاه اورژانس

جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره ارقام تلخ مربوط به نیروهای سپاه سلامت اعلام کرد: کادر درمان شهید: ۱۴ نفر از کادر درمان در جریان حوادث به شهادت رسیده‌اند که ۳ تن از آن‌ها متعلق به کادر اورژانس بودند و مجموع ۹۶ نفر از کادر درمان مصدوم شده‌اند که ۶۵ نفر (بیش از ۶۷ درصد) از پرسنل عملیاتی اورژانس هستند.

به گفته وی؛ کم‌سن‌ترین و مسن‌ترین شهدا: متأسفانه کم‌سن‌ترین شهید این حوادث، نوزادی ۸ ماهه است و مسن‌ترین شهید نیز مردی ۸۸ ساله است که این آمار عمق فاجعه را نشان می‌دهد.

تخریب زیرساخت‌های اورژانس و درمانی

رئیس سازمان اورژانس کشور با تشریح خسارات واردشده گفت: پایگاه‌های اورژانس: ۳۴ پایگاه اورژانس آسیب دیده‌اند؛ از این تعداد ۳ پایگاه کاملاً تخریب شده و غیرقابل استفاده هستند و بیمارستان‌ها: ۳۳ بیمارستان و مرکز درمانی آسیب‌دیده و در برخی موارد تخلیه شده‌اند.

میعادفر وضعیت تجهیزات امدادی کشور را این‌گونه تشریح کرد: آمبولانس‌ها: ۳۰ دستگاه آمبولانس آسیب دیده که ۵ دستگاه آن‌ها به طور کامل غیرقابل استفاده شده است و یک فروند بالگرد امدادی (مربوط به استانی بوشهر) منهدم شده است.

به گفته وی؛ یک فروند آمبولانس دریایی (مربوط به استان هرمزگان) از رده خارج شده است.

تداوم خدمات درمانی با وجود خسارات

میعادفر ادامه داد: با وجود تمامی خسارات، کادر درمان همچنان به خدمت‌رسانی ادامه داده‌اند و ۶۸۰ عمل جراحی مهم در این برهه توسط تیم‌های جراحی اورژانس انجام شده است.