شهادت والیبالیست کردستانی بر اثر جراحات حمله به بانه

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید ماجد حسینی» ورزشکار کردستانی رشته والیبال و سرباز اهل شهرستان بانه که در جریان حمله چند روز گذشته به پادگان ارتش در این شهرستان مجروح شده بود، پس از چند روز تحمل جراحات در بیمارستان شهر سقز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی در پی این حمله دچار جراحات شدید شده بود و با وجود تلاش کادر درمانی، به دلیل شدت آسیب‌ها جان خود را از دست داد.

شهادت این ورزشکار کردستانی در حالی رقم خورد که در جریان حملات اخیر، مناطق و مراکز مختلفی هدف قرار گرفت و شماری از شهروندان و نیروهای نظامی دچار آسیب شدند.

جامعه ورزش و جوانان استان کردستان با صدور پیامی ضمن محکوم کردن این اقدام، شهادت این ورزشکار و سرباز ارتش جمهوری اسلامی ایران را به مردم استان کردستان، به‌ویژه مردم شهرستان بانه و جامعه ورزشی استان تسلیت گفت.

در این پیام ضمن طلب مغفرت الهی برای این شهید، برای خانواده وی صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت شده است.