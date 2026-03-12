فرمانده انتظامی کردستان: مشارکت مردمی در کردستان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی عصر پنجشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران کردستان و با اشاره به فلسفه وجودی پلیس اظهار کرد: اساس فعالیت پلیس مردم‌محوری و خدمت به مردم است و مأموریت اصلی ما برقراری نظم و امنیت و حفاظت از جان، مال و ناموس مردم و همچنین پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی با تأکید بر جایگاه مردم استان کردستان افزود: مردم کردستان مردمی بزرگ، شریف و با فرهنگ هستند و ما افتخار می‌کنیم که خادم این مردم باشیم. به عنوان فردی کردزبان به داشتن چنین هم‌استانی‌ها و همشهری‌هایی افتخار می‌کنم.

فرمانده انتظامی استان کردستان با قدردانی از همراهی مردم با نیروهای امنیتی و انتظامی گفت: از مردم عزیز استان درخواست داریم همچون گذشته هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در اختیار دستگاه‌های امنیتی از جمله اداره اطلاعات، سپاه و مجموعه انتظامی قرار دهند تا در صورت بروز هرگونه تهدید احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم برای مدیریت آن انجام شود.

وی با اشاره به افزایش مشارکت مردمی در ارائه اطلاعات خاطرنشان کرد: در ماه‌های اخیر میزان اخبار و اطلاعات دریافتی از سوی مردم نزدیک به پنج برابر افزایش یافته که نشان‌دهنده اعتماد و همکاری مطلوب مردم با مجموعه‌های امنیتی و انتظامی است.

سردار الهی ادامه داد: پلیس در هیچ شرایطی حضور خود را در سطح استان کاهش نداده و حتی لحظه‌ای نیز خللی در مأموریت‌های میدانی ایجاد نشده است. گشت‌های انتظامی و نیروهای مستقر در سطح شهرها به صورت مستمر فعال هستند و حضور پلیس در جامعه به خوبی توسط مردم مشاهده می‌شود.

وی با تأکید بر تعهد نیروهای مسلح به تأمین امنیت مردم گفت: مجموعه نیروهای مسلح به‌ویژه فراجا با اعتقاد و باور کامل در مسیر تأمین امنیت مردم فعالیت می‌کنند و در این راه حتی جان خود را فدا می‌کنند. شهدایی که در این مسیر تقدیم شده‌اند سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور و نظام اسلامی هستند.

فرمانده انتظامی استان کردستان همچنین به برخی خسارت‌های وارد شده به ساختمان‌ها اشاره کرد و افزود: در صورت وارد شدن خسارت به برخی ساختمان‌ها، بدون تردید این بناها مستحکم‌تر و بهتر از گذشته بازسازی خواهند شد.

وی در ادامه از مردم استان خواست حضور خود را در سطح شهرها و بازارها حفظ کنند و گفت: از مردم عزیز کردستان می‌خواهیم خیابان‌ها، بازارها و شهر خود را رها نکنند، زیرا این شهرها هویت مردم استان هستند. خوشبختانه اکنون نیز حضور مردم در کوچه و بازار قابل مشاهده است و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.

سردار الهی خطاب به کسبه و اصناف نیز بیان کرد: با توجه به نزدیک شدن به ایام عید، انتظار داریم اصناف و بازاریان فعالیت خود را با قوت ادامه دهند، چرا که مردم برای خریدهای شب عید به خدمات بازار نیاز دارند و پلیس نیز در کنار مردم برای تأمین امنیت حضور دارد.

وی در پایان با اشاره به فرارسیدن روز جهانی قدس افزود: فردا جمعه آخر ماه مبارک رمضان و روز قدس است و از مردم استان دعوت می‌کنیم همانند سال‌های گذشته با حضور پرشور در راهپیمایی این روز در شهرها و روستاهای استان شرکت کرده و حمایت خود را از مظلومان جهان اعلام کنند.