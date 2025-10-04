سردار الهی: اصحاب رسانه خط مقدم مقابله با جنگ روانی دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر،سردار یحیی الهی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانههای کردستان به اهمیت ویژه همکاری میان رسانهها و دستگاههای اجرایی به ویژه نیروی انتظامی اشاره کرد.
وی در این نشست با بیان اینکه خبرنگاران همواره یاوران حقیقی نظام جمهوری اسلامی بودهاند، افزود: رسانهها در طول تاریخ انقلاب اسلامی، نقش بسیار تعیینکنندهای در آگاهیرسانی به مردم و مقابله با جنگهای روانی دشمنان ایفا کردهاند و این نقش در دوران هشت سال دفاع مقدس و در شرایط مختلف کشور بهویژه در برابر جنگهای رسانهای دشمن، غیرقابل انکار است.
سردار الهی با اشاره به ویژگیهای منحصر به فرد خبرنگاران در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: یکی از برجستهترین ویژگیها و دستاوردهای اصحاب رسانه در دوران انقلاب، این بود که توانستند ظلم و فساد رژیم پهلوی را به مردم معرفی کرده و آگاهیهای لازم را برای پیروزی انقلاب فراهم کنند.
فرمانده انتظامی کردستان ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز خبرنگاران با حضور در جبههها، بسیاری از واقعیتهای جنگ را به نمایش گذاشتند و با پوشش اخبار صحیح و مستند، در مقابله با جنگ روانی دشمنان نقش بسزایی ایفا کردند.
وی همچنین با اشاره به تلاشهای دشمن در عرصه جنگ روانی و رسانهای در دوران معاصر، خاطرنشان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی امروز با استفاده از ابزارهای رسانهای و تبلیغاتی، در تلاش هستند تا جای حق و باطل را تغییر دهند و تصویری نادرست از واقعیتهای ایران اسلامی به جهان ارائه دهند.
سردار الهی اضافه کرد: در این میان، اصحاب رسانه همچنان در خط مقدم دفاع از حقیقت قرار دارند و با آگاهیرسانی و نشر اطلاعات صحیح، اجازه نمیدهند که دشمنان دروغهای خود را به مردم القا کنند.
وی افزود: امروز به وضوح میبینیم که جنگ رسانهای از اهمیت بسیاری برخوردار شده است و دشمنان جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از کشورها شبکههای تلویزیونی، رادیویی، و فضای مجازی خود را به خدمت گرفتهاند تا با طرح ادعاهای کاذب و تحریف واقعیتها، مردم را از نظام اسلامی دور کنند اما نقش شما اصحاب رسانه در این شرایط بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است و شما با صدای رسای خود میتوانید این تحریفها را خنثی کرده و حقیقت را برای مردم روشن کنید.
برقراری امنیت در جامعه از رسالتهای نیروی انتظامی است
سردار الهی در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت آرامش و امنیت در جامعه، بیان کرد: «امنیت» مفهومی فراتر از صرف وجود نیروهای انتظامی است و اگرچه نیروی انتظامی مسئول برقراری نظم و امنیت است، اما مهمتر از آن، احساس امنیت در میان مردم است.
فرمانده انتظامی کردستان گفت: احساس امنیت یک مقوله روانی است که میتواند اثرات عمیقی بر روحیه و تعاملات اجتماعی مردم داشته باشد.
وی در این راستا تاکید کرد که اصحاب رسانه میتوانند با پوشش صحیح اخبار، به مردم القا کنند که در استان کردستان و سایر مناطق کشور، امنیت برقرار است و هیچ تهدیدی برای جامعه وجود ندارد.
فرمانده انتظامی کردستان در بخشی دیگر از سخنان خود به ارتباط نزدیک میان نیروی انتظامی و رسانهها اشاره کرده و گفت: در طی سه دهه خدمت در این استان و دیگر نقاط کشور، همواره روابط خوبی با اصحاب رسانه برقرار کردهام و اعتقاد دارم که شما خبرنگاران، نقش بسیار مهمی در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به مردم دارید و رسانهها نهتنها در انعکاس فعالیتهای مثبت و سازنده نظام و مسئولین، بلکه در پیگیری مطالبات مردم و انتقال آن به مسئولین نیز نقشی اساسی دارند.
سردار الهی در ادامه با اشاره به یکی از مهمترین ماموریتهای نیروی انتظامی، اظهار کرد: امنیت عمومی در جامعه تنها از طریق همکاری بین مردم و دستگاههای امنیتی امکانپذیر است وی گفت: این همکاری متقابل، بهویژه در استانهایی چون کردستان که همواره درگیر برخی چالشهای امنیتی بودهاند، بسیار حیاتی است و نیروی انتظامی در کنار مردم و با یاری اصحاب رسانه میتواند به راحتی از پس این چالشها برآید.
خبرنگاران نیروی انتظامی را در ایفای وظایف خود یاری دهند
وی در سخنان خود از خبرنگاران خواست تا همواره با دقت و صداقت در پوشش اخبار فعالیت کنند و در این مسیر، نیروی انتظامی را در ایفای وظایف خود یاری دهند.
وی تاکید کرد: ما در نیروی انتظامی همیشه آماده همکاری با شما هستیم و هر زمانی که نیاز به اطلاعات و پشتیبانی داشتید، این مجموعه در کنار شما خواهد بود.
فرمانده انتظامی کردستان همچنین با یادآوری تلاشهای شهدای خبرنگار در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، گفت: بسیاری از شهدای خبرنگار با جانفشانی خود در راه اطلاعرسانی صحیح به مردم، جان خود را فدای آرمانهای انقلاب کردند. این شهدا نشان دادند که خبرنگاران تنها کسانی نیستند که اخبار را منتشر میکنند، بلکه آنها در بسیاری از لحظات سخت تاریخ کشور، با فداکاریهای خود در کنار رزمندگان و مردم قرار گرفتند.
سردار الهی ضمن قدردانی از خبرنگاران، از آنها خواست تا در ادامه راه، همواره با صداقت و دقت به انجام وظیفه بپردازند و در کنار نیروی انتظامی، جامعهای امن و آرام را برای همه مردم استان کردستان فراهم سازند.
وی افزود: شعار هفته نیروی انتظامی در سالجاری « پلیس مقتدر، شرکت همگانی و جامعه امن» است که برای تحقق آن همه افراد جامعه باید تلاش کنند.
وی کاهش سرقت در کردستان و وجود امنیت استان را نیز از دستاوردهای پلیس و مشارکت مردم با نیروهای نظامی و انتظامی استان دانست.
نظر شما