به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه انصارالمهدی استان زنجان در بیانیه بمناسبت فرارسیدن روز قدس تاکید کرده است: روز جهانی قدس، ابتکار تاریخی و ماندگار حضرت امام خمینی (ره) در نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان نماد وحدت امت اسلامی و نماد جهاد بی‌امان امت اسلام در برابر ظلم و اشغالگری صهیونیستی است. این روز، یادآور عهد مقدسی است که مسلمانان جهان با خون شهیدان فلسطین و مقاومت شکوهمندشان بسته‌اند تا قدس شریف را از چنگال غاصبان آزاد سازند. قدس تنها یک سرزمین نیست، بلکه قلب تپنده عزت اسلامی و پرچم مبارزه با استکبار جهانی است.

رژیم نامشروع صهیونیستی دهه‌هاست با جنگ‌افروزی، قتل‌عام بی‌گناهان و تجاوز مستمر به سرزمین‌های مقدس اسلامی، وجدانهای بیدار را جریحه‌دار کرده است. با این حال همواره سکوت و بی عملی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مدعیان حقوق بشر در برابر این جنایت ها و فجایع، لکه‌ای ننگین بر تاریخ معاصر بوده و تنها بر رنج ملت های ستمدیده به ویژه مردم مظلوم فلسطین افزوده است.

امروز، ملت‌های بیدار جهان فریاد سر می‌دهند که مقتدای شهید امت اسلامی، امام سید علی خامنه ای(ره) و دیگر شهدای عالیقدر جبهه مقاومت مصداق بارز و نماد ایستادگی در برابر ظلم و نشانه‌ای از وعده الهی در پیروزی مستضعفان بر مستکبران‌ عالمند.

سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان ضمن تاکید بر لزوم حفظ همدلی و وحدت در شرایط کنونی کشور و پیروی از آموزه‌های امام خمینی(ره) و عمل به توصیه ها و رهنمودهای سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای(ره) و تبعیت از خلف صالح ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای(حفظه الله) از عموم ملت شریف و قهرمان استان زنجان پایتخت شور و شعور حسینی دعوت می نماید تا همچون همیشه با حضوری پرشکوه، وفاداری خود را به آرمانهای آزادی قدس شریف و حمایت از مقاومت ملت فلسطین؛ اعلام نمایند که قدس، قلب تپنده‌ی امت اسلامی است و دفاع از آن، وظیفه‌ای دینی، اخلاقی و تاریخی برای همه‌ی آزادگان عالم می‌باشد.