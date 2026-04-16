۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۱۴

تصادف در جاده «دیلم - بهبهان» ۶ مصدوم داشت

تصادف در جاده «دیلم - بهبهان» ۶ مصدوم داشت

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از برخورد رخ به رخ ۲ خودروی سواری سمند در جاده دیلم به بهبهان با ۶ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد رخ به رخ ۲ دستگاه خودروی سواری سمند در کیلومتر ۱۵ جاده دیلم به بهبهان ، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پایگاه امداد و نجات عامری - شهرستان دیلم به محل حادثه‌ اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه ۶ مصدوم به همراه داشت.

وی گفت: پس از حضور در صحنه و پس از عملیات رهاسازی، مصدومین توسط امدادگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان بقیه الله الاعظم (عج) دیلم انتقال داده شدند.

کد مطلب 6802913

