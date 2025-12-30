  1. استانها
  2. بوشهر
۹ دی ۱۴۰۴، ۷:۳۲

تصادف در جاده «دیلم -گناوه» یک مصدوم و یک فوتی داشت

تصادف در جاده «دیلم -گناوه» یک مصدوم و یک فوتی داشت

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از تصادف رخ به رخ یک دستگاه تریلی و خودرو پژو پارس در جاده دیلم به گناوه با یک مصدوم و یک جان‌باخته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه دوشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ مبنی بر برخورد رخ به رخ یک دستگاه تریلی و خودرو پژو پارس در کیلومتر ۱۵ جاده دیلم به گناوه، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات بینک - شهرستان گناوه به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه یک مصدوم و یک جان‌باخته به همراه داشت.

وی گفت: پس از حضور در صحنه و اقدامات پیش بیمارستانی، مصدوم توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شد و جان‌باخته پس از عملیات رهاسازی توسط نجاتگران هلال‌احمر، به مراجعه قضائی در صحنه تحویل داده شد.

کد خبر 6706749

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها