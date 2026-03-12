۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

ابراز همدردی دانش‌آموزان عراقی با خانواده‌های داغدار مدرسه میناب+ عکس

ابراز همدردی دانش‌آموزان عراقی با خانواده‌های داغدار مدرسه میناب+ عکس

دانش‌آموزان ده‌ها مدرسه عراقی با تجمع در میدان التحریر بغداد، ضمن محکوم کردن حمله ددمنشانه آمریکاواسرائیل به مدرسه«شجره طیبه»میناب، همدردی خود را با خانواده‌های داغدار این حادثه اعلام کردند.

خبرگزاری مهر؛ گروه بین الملل: دانش‌آموزان ده‌ها مدرسه عراقی امروز پنجشنبه با تجمع در میدان التحریر بغداد، ضمن محکوم کردن حمله ددمنشانه آمریکا و اسرائیل به مدرسه «شجره طیبه» در میناب، با خانواده‌های داغدار این حادثه اعلام همدردی کردند. در جریان این حمله بیش از ۱۶۰ دانش‌آموز بی‌گناه جان خود را از دست دادند و شهید شدند ، رخدادی که موجی از اندوه و خشم را در میان مردم عراق برانگیخته است.

دانش‌آموزان عراقی در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی و سر دادن شعارهایی در محکومیت این حمله، یاد قربانیان کودک این حادثه را گرامی داشتند. برخی از آنان با قرائت پیام‌هایی، همدردی خود را با خانواده‌های داغدار اعلام کردند و این حادثه را «جنایتی علیه کودکان و انسانیت» توصیف کردند.

اعلام همدردی دانش‌آموزان عراقی با خانواده‌های داغدار مدرسه میناب+ عکس

شرکت‌کنندگان در این تجمع تأکید کردند که سکوت جامعه جهانی و مدعیان حقوق بشر در برابر چنین فجایعی پذیرفتنی نیست و باید در برابر کشتار کودکان بی‌گناه واکنشی جدی نشان داده شود.

برگزارکنندگان این تجمع نیز اعلام کردند هدف از این گردهمایی رساندن صدای خانواده‌های داغدار به افکار عمومی جهان و یادآوری این واقعیت است که درد از دست دادن کودکان بی‌گناه، مرزی نمی‌شناسد و وجدان‌های بیدار در هر نقطه‌ای از جهان باید در برابر چنین جنایاتی سکوت را بشکنند.

اعلام همدردی دانش‌آموزان عراقی با خانواده‌های داغدار مدرسه میناب+ عکس

