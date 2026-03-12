خبرگزاری مهر؛ گروه بین الملل: دانش‌آموزان ده‌ها مدرسه عراقی امروز پنجشنبه با تجمع در میدان التحریر بغداد، ضمن محکوم کردن حمله ددمنشانه آمریکا و اسرائیل به مدرسه «شجره طیبه» در میناب، با خانواده‌های داغدار این حادثه اعلام همدردی کردند. در جریان این حمله بیش از ۱۶۰ دانش‌آموز بی‌گناه جان خود را از دست دادند و شهید شدند ، رخدادی که موجی از اندوه و خشم را در میان مردم عراق برانگیخته است.

دانش‌آموزان عراقی در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی و سر دادن شعارهایی در محکومیت این حمله، یاد قربانیان کودک این حادثه را گرامی داشتند. برخی از آنان با قرائت پیام‌هایی، همدردی خود را با خانواده‌های داغدار اعلام کردند و این حادثه را «جنایتی علیه کودکان و انسانیت» توصیف کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع تأکید کردند که سکوت جامعه جهانی و مدعیان حقوق بشر در برابر چنین فجایعی پذیرفتنی نیست و باید در برابر کشتار کودکان بی‌گناه واکنشی جدی نشان داده شود.

برگزارکنندگان این تجمع نیز اعلام کردند هدف از این گردهمایی رساندن صدای خانواده‌های داغدار به افکار عمومی جهان و یادآوری این واقعیت است که درد از دست دادن کودکان بی‌گناه، مرزی نمی‌شناسد و وجدان‌های بیدار در هر نقطه‌ای از جهان باید در برابر چنین جنایاتی سکوت را بشکنند.