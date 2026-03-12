دعوت امام جمعه و استاندار کرمان برای شرکت مردم در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، در بیانیه نماینده ولی فقیه و استاندار کرمان برای دعوت مردم این استان برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس آمده است.
«بسمالله الرحمن الرحیم»
روز قدس، یادگار ارزشمند امام راحل(ره)، روز تبلور عدالتطلبی تمام آزادیخواهان و نماد مقاومت، شجاعت و شرافت آزادگان جهان است.
در مقطع سرنوشتساز کنونی برای کشور و امت اسلامی که انتخاب مبارک و شایسته حضرت آیتالله حاج سید مجتبی حسینی خامنهای(حفظهالله) به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران، تلاش دشمنان ایران را نقش بر آب ساخته، زمان آن است که فصلی نوینی از وحدت و انسجام ملی را رقم زده و در راهپیمایی با شکوه روز قدس با نشان دادن همبستگی، این پیام را به کل دنیا بویژه به تمامی دشمنان ایران و اسلام، آمریکای جنایتکار و رژیم کودککش صهیونی مخابره کنیم که مردم ایران همچنان در صحنه حضور دارند و با آزادگی و آزادهخواهی پای سرزمین مادری و آرمانهای انقلاب اسلامی به پایمردی ایستادهاند؛ مردم ایران در برابر زورگویی و ستم استکبار جهانی سرخم نخواهند آوردند و ملتی صلح جو اما تسلیمناپذیر، آگاه و شجاع هستند.
اینجانبان با گرامیداشت روز جهانی قدس و یاد شهیدان راه آزادی قدس شریف، شهدای وطن و در راس آنها رهبر شهیدمان امام خامنهای(قدس سره)، از همه مردم شریف استان کرمان، زادگاه سپهبد شهید قاسم سلیمانی که مبارزان فلسطینی او را «شهید قدس» نامیدهاند، دعوت میکنیم با حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس همراه با اعلام همبستگی و نمایش وحدت و انسجام ملی، دیار کریمان را به صحنه انزجار از ظلم و بیعدالتی استکبار جهانی و صهیونیستها مبدل کنند.
جهان، عزت و اقتدار ایران را به نظاره نشسته است؛ خون شهدای میهن و همه شهدای جبهه مقاومت، چشمه جوشان هویتسازی است که ظلم و جنایت دولت آمریکا و رژیم صهیونی را ریشهکن خواهد ساخت؛ انشاءالله
حسن علیدادی سلیمانی
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان
محمدعلی طالبی
استاندار کرمان
نظر شما