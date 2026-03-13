آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس؛ فریاد مقاومت از قلب کرمان شنیده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز جهانی قدس، روزی که در آن دل‌های مؤمنان و آزادگان جهان، فارغ از هر نژاد و رنگی، برای یاری مظلومان و فریاد برآوردن علیه ظالمان، در هم می‌تپد.

کرمان، این سرزمین پر از حماسه و ایثار، امروز در آخرین جمعه ماه رمضان بار دیگر شاهد حضور عاشورایی فرزندانش در راهپیمایی روز جهانی قدس است و هزاران نفر از اقشار مختلف مردم روزه دار از نقاط مختلف شهر خود را به چهارراه غزه کرمان رسانده اند تا در روز هایی که کشور عزیزمان مورد تجاوز استکبار جهانی قرار گرفته است ،در موج خروشان راهپیمایی روز جهانی قدس، مسیر چهار راه غزه تا مصلی امام علی(ع) این شهر را بپیمایند.

در روزی که تاریخ، شاهد حمله رژیم جنایتکار صهیونیستی و آمریکای پلید به خاک ایران اسلامی و سال ها جنایات آشکار آنها بر مردم بی‌ دفاع فلسطین بوده است، مردم کرمان با حضور پرشور خود و مشت‌های گره کرده‌ شان، شعار مرگ بر آمریکا و اسرائیل را فریاد زده و خواهان آزادی قدس شریف می شوند.

این راهپیمایی، تنها یک تجمع نیست؛ بلکه نمایش اقتدار ملتی است که در برابر ظلم سر تسلیم فرود نمی‌آورد.

این فریاد حق‌طلبی از گلوی هزاران نفر است که در برابر حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا ایستاده اند و در دفاع از انسانیت و در حمایت از برادران و خواهران فلسطینی خود، از جان و دل مایه می‌گذارند.