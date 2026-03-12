شب قدری متفاوت در پرتو خون شهید و عهدی دوباره با خدا و ولایت

خبرگزاری مهر، گروه استان ها:شب قدر، میراث همیشگی آسمان است برای بیداری زمین. شبی که در آن تقدیر ملت‌ها ورق می‌خورد و بندگان، در خلوتی صادقانه، میان رحمت و تکلیف، راه فردای خود را برمی‌گزینند. در تاریخ اسلام، این شب همواره یادآور نزول قرآن، توبه، بازگشت و تصمیم بوده است. اما در روزگار ما، با شهادت رهبر انقلاب و خروش ملت ایران در برابر استکبار، رنگ و بوی دیگری یافته است. امسال، لیالی قدر در گلستان همچون سراسر میهن نه فقط آیینی مذهبی، بلکه صحنه‌ای از تجدید میثاق مردم با ولایت و آرمان‌های ایستادگی است؛ جایی که نغمه قرآن با اشک بر مظلومیت حق و نجوا برای نجات امت، درهم آمیخته است.



صدای مردم از دل ایمان و شکیبایی

زهرا احمدی، شهروند گرگانی، به خبرنگار مهر،گفت: امسال شب قدر برای من فقط یک مراسم عبادی نیست، یک بیعت است. دلمان هنوز از داغ شهادت امام و رهبرمان خون است، اما همین اشک‌ها سرمایه‌ای برای ادامه راه شده. من امشب از خدا فقط ثبات در مسیر ولایت می‌خواهم.

وی ادامه داد: در خانه‌ام با فرزندانم صحبت کردم که چرا باید بیدار بمانیم؟ بهشان گفتم شب قدر فقط برای بخشش گناه نیست، برای مسئولیت است. برای آن‌که بفهمیم باید سرباز امام زمان باشیم، حتی با دعا و اشک.

احمدی افزود: وقتی حاج‌آقا در مسجد دعای جوشن‌کبیر می‌خواند و نام استکبار و ظلم برده می‌شود، حس می‌کنم این قطرات اشک، همان تیرهای ایمان‌اند. دعا یعنی بیداری؛ و ما بیدار مانده‌ایم تا فردای اسلام روشن‌تر شود.

علی نبی‌زاده، طلبه جوانی است که شب قدر را کلاس درس دیگری از بندگی و بصیرت می‌داند و به خبرنگار مهر می گوید: شب قدر همیشه برای ما طلاب فرصت توبه و تفکر بوده، اما امسال معنایش گسترده‌تر است. با شهادت امام امت، درسی دیگر گرفتیم؛ که قدر ولایت را بدانیم و حق را رها نکنیم.

وی در ادامه گفت: در این شب‌ها می‌بینم که مردم ما، از پیر تا جوان، از روستا تا شهر، با اشک و قرآن در دست آمده‌اند تا نشان دهند راه امام شهید ادامه دارد. هر صفحه قرآن که امشب تلاوت می‌شود، اعلام وفاداری است به حقیقت.

نبی‌زاده افزود: برای ما که طلبه‌ایم، دعا در این شب‌ها فقط ذکر زبانی نیست. یعنی تعهدی تازه برای جهاد علمی، فکری و فرهنگی؛ یعنی بایستیم تا اندیشه ولایت زنده بماند و عدالت در این سرزمین پا بگیرد.

محسن رفیعی، شهروند دیگری است نیز با دستان پینه‌بسته‌اش مشغول نصب پرچم‌های سیاه در حیاط مسجد بود. آهسته به سمتش رفتم و با وی مشغول گفتگو شدم.

وی افزود: ما کارگران شاید سواد حوزوی نداشته باشیم، اما دل‌مان می‌فهمد شب قدر یعنی چه. امسال هر اشکی که از چشم مردم می‌ریزد، مرهمی است بر داغ شهادت رهبرمان.

وی ادامه داد: به مسجد که می‌رسم و صدای دعا بلند می‌شود، احساس می‌کنم شب قدر یعنی انتخاب. انتخاب ادامه دادن راه حق، حتی اگر سختی باشد. مردم خسته‌اند، اما هنوز امید دارند چون هر بار در این شب‌ها دوباره متولد می‌شوند.

رفیعی افزود: فرزندم را هرسال با خودم می‌آورم امسال هم آوردم تا یاد بگیرد مرد باید برای حقیقت بایستد. ما دعا می‌کنیم خدا به ملت قدرت دهد تا در برابر طاغوت و ستم متحد بمانند. شب قدر برای ما یعنی بیداری و ماندن بر عهد ایمان است.

امسال، لیالی قدر چهره‌ای تمدنی دارد

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ماه مبارک رمضان، موسم تحقق اراده مؤمنانه حول یک مناسک عظیم توحیدی و تمدنی است. ملت ما در این شب‌ها، با تضرع، تهذیب نفس و آمادگی روحی، خود را برای تداوم راه امام شهید و خدمت به حجت الهی مهیا می‌کند.

حجت‌الاسلام رضا دیلمی افزود: امسال امت بصیر و دشمن‌شناس ما با تقدیم خون مطهر امام و رهبر خود، ثابت کرده‌اند که در مسیر نورانی انقلاب تا آخر ایستاده‌اند. به فضل الهی، این خون مطهر و انتخاب شکوهمند امام امت، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، افق روشنی را پیش روی امت اسلامی گشوده است.

دیلمی اظهار کرد: در بیش از ۹۰۰ مسجد، حسینیه و مصلا در سراسر استان، مراسم احیای شب‌های قدر با حضور گسترده مردم و تشکل‌های مردمی در حال برگزاری است. برنامه‌ها شامل قرائت قرآن، دعا، ذکر مصیبت، برپایی سفره‌های ساده‌ی افطاری و محافل تلاوت است. این حضور پرشور، چهره‌ای تمدنی و اجتماعی از شب‌های قدر ترسیم می‌کند.

امسال، شب قدر در گلستان فقط یک شب عبادت نبود؛ شبی بود از جنس بیداری و عهد. در حالی‌که آسمان دل‌ها هنوز بارانی از داغ شهادت است، شعاع ایمان از هر مسجد و بقعه به آسمان می‌رسد.