۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

توزیع افطاری ساده در ارومیه برای ۵۰۰ نفر توسط بسیج دانش آموزی

توزیع افطاری ساده در ارومیه برای ۵۰۰ نفر توسط بسیج دانش آموزی

ارومیه - مسئول سازمان بسیج دانش آموزی آذربایجان‌ غربی گفت: با برپایی موکب «جهادگران بسیج دانش آموزی موکب جوانان حضرت قاسم(ع)» در ارومیه، طرح افطاری ساده با توزیع ۵۰۰ نفر در شب اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر اسلام پرست، در این زمینه اظهار کرد: از همان روزهای ابتدایی ماه رمضان که با تجاوز رژیم صهیونستی و آغاز جنگ بین آمریکا و اسرائیل هم‌زمان شد، موکب «جهادگران بسیج دانش آموزی موکب جوانان حضرت قاسم(ع)» راه‌اندازی شده و هر شب میزبان ۵۰۰ نفر از روزه‌داران شهر ارومیه است.

وی افزود: اقلام توزیعی در این افطاری‌های ساده شامل سوپ و آش است و این حرکت ارزشمند نه تنها فضایی معنوی و همدلانه ایجاد می‌کند، بلکه نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعهد دانش‌آموزان این خطه از میهن اسلامی است.

اسلام پرست گفت: این پویش گامی دیگر در راستای تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی بسیج دانش‌آموزی در خدمت به مردم و جامعه محسوب می‌شود.

وی گفت: فعالیت موکب تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت تا فرصتی مغتنم برای نشان دادن اوج همدلی و ایثارگری دانش‌آموزان بسیجی استان آذربایجان غربی در ماه ضیافت الهی باشد.

کد خبر 6776947

