توزیع افطاری ساده در ارومیه برای ۵۰۰ نفر توسط بسیج دانش آموزی

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیر اسلام پرست، در این زمینه اظهار کرد: از همان روزهای ابتدایی ماه رمضان که با تجاوز رژیم صهیونستی و آغاز جنگ بین آمریکا و اسرائیل هم‌زمان شد، موکب «جهادگران بسیج دانش آموزی موکب جوانان حضرت قاسم(ع)» راه‌اندازی شده و هر شب میزبان ۵۰۰ نفر از روزه‌داران شهر ارومیه است.

وی افزود: اقلام توزیعی در این افطاری‌های ساده شامل سوپ و آش است و این حرکت ارزشمند نه تنها فضایی معنوی و همدلانه ایجاد می‌کند، بلکه نشان‌دهنده روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعهد دانش‌آموزان این خطه از میهن اسلامی است.

اسلام پرست گفت: این پویش گامی دیگر در راستای تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی بسیج دانش‌آموزی در خدمت به مردم و جامعه محسوب می‌شود.

وی گفت: فعالیت موکب تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت تا فرصتی مغتنم برای نشان دادن اوج همدلی و ایثارگری دانش‌آموزان بسیجی استان آذربایجان غربی در ماه ضیافت الهی باشد.