۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۴۵

دعای روز سی ام ماه رمضان و اوقات شرعی/ صوت و شرح دعای روز

دعای سی امین روز ماه مبارک رمضان به همراه اوقات شرعی تقدیم مخاطبان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اوقات شرعی سی امین روز از ماه مبارک رمضان به افق تهران بدین شرح است:

اوقات شرعی امروز تهران:

اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
۰۴:۴۴:۰۴ ۰۶:۰۷:۵۳ ۱۲:۱۱:۵۲ ۱۸:۱۵:۵۱ ۱۸:۳۳:۵۵ ۲۳:۲۹:۵۷

دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان

بسم الله الرحمن الرحیم

اللّٰهُمَّ اجْعَلْ صِیامِی فِیهِ بِالشُّکْرِ وَالْقَبُولِ عَلَیٰ مَا تَرْضاهُ وَیَرْضاهُ الرَّسُولُ، مُحْکَمَةً فُرُوعُهُ بِالْأُصُولِ، بِحَقِّ سَیِّدِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِینَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعالَمِینَ.

خدایا روزه ام را در این ماه، بر پایه آنچه تو و پیامبر آن را می پسندد مورد سپاس و پذیرش قرار ده، درحالیکه فروعش بر اصولش استوار باشد، به حق سرورمان محمّد و اهل بیت پاکش، و سپاس خدای را پروردگار جهانیان.

