رضایی: ۳۱۸ واحد در گیلانغرب پس از حملات اخیر ارزیابی شد

حشمت رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین آمار از روند ارزیابی میدانی خسارات وارده بر اثر حملات اخیر، از شتاب قابل توجه تیمهای کارشناسی در پایش نقاط آسیبدیده در سطح شهرستان خبر داد.
وی با اشاره به حضور میدانی کارشناسان در مناطق مختلف و بررسی دقیق وضعیت ساختمانها، اظهار کرد: تاکنون در مجموع ۳۱۸ واحد مسکونی و تجاری در سطح شهرستان مورد بازرسی و ارزیابی تخصصی قرار گرفتهاند که از این تعداد ۲۶۷ واحد مربوط به شهر سرمست و ۵۱ واحد نیز در شهر گیلانغرب بوده است.
فرماندار گیلانغرب در ادامه با تشریح روند انجام این ارزیابیها افزود: تیمهای تخصصی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حضور مستمر در مناطق آسیبدیده، فرآیند بررسی و ثبت جزئیات خسارات را با دقت و سرعت در حال انجام دارند تا وضعیت هر واحد از نظر نوع خسارت، اعم از خسارات تعمیری یا خسارات جانبی، به طور کامل مشخص شود.
رضایی تصریح کرد: اطلاعات حاصل از این بازدیدهای میدانی پس از تکمیل، در قالب پروندههای کارشناسی جمعبندی شده و برای طی مراحل قانونی و تخصیص اعتبارات لازم جهت جبران خسارات به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد.
وی با تأکید بر اهمیت دقت در ثبت خسارات و رعایت حقوق تمامی شهروندان بیان کرد: تلاش ما بر این است که هیچ واحد آسیبدیدهای از قلم نیفتد و تمامی خسارات به صورت دقیق ثبت و پیگیری شود تا روند جبران خسارت با عدالت و شفافیت انجام گیرد.
فرماندار گیلانغرب در پایان خاطرنشان کرد: با وجود آنکه بخش قابل توجهی از عملیات پایش و ارزیابی انجام شده است، بنیاد مسکن آمادگی کامل دارد تا در صورتی که واحدی از قلم افتاده یا تاکنون ارزیابی نشده باشد، بلافاصله با اعزام کارشناس نسبت به بررسی وضعیت آن اقدام کند.
