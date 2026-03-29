۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸

۲۳۹ واحد آسیب‌دیده ناشی از جنگ در سرپل‌ذهاب ارزیابی شد

۲۳۹ واحد آسیب‌دیده ناشی از جنگ در سرپل‌ذهاب ارزیابی شد

کرمانشاه - فرماندار سرپل‌ذهاب از ارزیابی ۲۳۹ واحد آسیب‌دیده ناشی از جنگ در این شهرستان خبر داد و گفت: فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده خسارت‌دیدگان در حال انجام است.

میرحسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت خسارت‌های وارد شده در سرپل‌ذهاب اظهار کرد: تاکنون ۲۳۹ واحد آسیب‌دیده ناشی از جنگ در این شهرستان مرزی ارزیابی شده است.

وی افزود: از مجموع این واحدها، ۱۰ مورد تعمیری نوع ۲، ۱۳ مورد تعمیری نوع ۳، ۲۰۶ مورد مربوط به شکستگی شیشه و ۱۰ مورد نیز خسارت معیشتی شامل لوازم منزل بوده است.

فرماندار سرپل‌ذهاب تصریح کرد: تیم‌های کارشناسی از همان ساعات اولیه در مناطق آسیب‌دیده حضور یافتند و ارزیابی میدانی واحدها را انجام دادند و هم‌اکنون روند تشکیل و تکمیل پرونده‌ها برای طی مراحل بعدی در دست اقدام است.

رحیمی با اشاره به شرایط خاص این شهرستان مرزی گفت: مردم سرپل‌ذهاب در سال‌های مختلف همواره در برابر سختی‌ها و تهدیدها با صبر و روحیه‌ای مثال‌زدنی ایستادگی کرده‌اند و امروز نیز با حفظ آرامش، همراهی لازم را با مسئولان دارند.

وی با محکوم کردن اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا افزود: آنچه امروز در منطقه از سوی این رژیم و با حمایت آمریکا رخ می‌دهد نمونه‌ای آشکار از تجاوز و نقض حقوق ملت‌ها است و از سوی ملت ایران و مردم شهرستان سرپل‌ذهاب به‌شدت محکوم می‌شود.

فرماندار سرپل‌ذهاب تأکید کرد: توان دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در سطحی قرار دارد که هرگونه تهدید و ماجراجویی دشمنان با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

رحیمی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف شده‌اند با سرعت و دقت امور مربوط به خسارت‌دیدگان را پیگیری کنند تا اقدامات لازم برای جبران خسارت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

کد مطلب 6786197

