خدیجه جشن‌پرور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت و کنترل بازار در این شهرستان، از اجرای برنامه‌هایی برای تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز شهروندان خبر داد.

وی با بیان اینکه تأمین اقلام ضروری و نظارت بر روند توزیع کالاها از اولویت‌های مدیریت شهرستان است، اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و پاسخگویی به نیاز مردم، تاکنون ۳۵ تن سیب‌زمینی در سطح شهرستان روانسر توزیع شده است.

فرماندار روانسر افزود: علاوه بر توزیع سیب‌زمینی، ۵ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم مرغ منجمد نیز در میان شهروندان توزیع شده تا بخشی از نیاز بازار تأمین و از بروز نوسانات قیمتی جلوگیری شود.

جشن‌پرور با اشاره به تداوم روند توزیع کالاهای اساسی در شهرستان تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تأمین و توزیع بیشتر اقلام مورد نیاز مردم انجام شده و در همین راستا توزیع ۳ هزار کیلوگرم دیگر مرغ منجمد نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر نظارت مستمر بر بازار شهرستان گفت: دستگاه‌های مسئول با همکاری یکدیگر روند عرضه و توزیع کالاهای اساسی را به صورت مستمر رصد می‌کنند تا کالاها با قیمت مناسب و در دسترس شهروندان قرار گیرد.

فرماندار روانسر در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهرستان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط تلاش می‌کند با تأمین به‌موقع کالاهای اساسی و نظارت دقیق بر بازار، آرامش و ثبات لازم در بازار شهرستان روانسر حفظ شود.