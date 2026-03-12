جنبش نجباء عراق: اشغالگران آمریکایی را از کشور بیرون خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش مقاومت اسلامی نجباء عراق، بازگشت نظامیان اشغالگر آمریکایی به این کشور را «پروژهای داعشی» و «توافقی مذموم و مشکوک» خواند و بر عزم قاطع مقاومت برای اخراج کامل آنها از عراق در تمامی سطوح تأکید کرد.
«اکرم الکعبی»، دبیرکل جنبش نجباء در بیانیهای اعلام کرد که پس از آنکه اشغالگران آمریکایی در سال ۲۰۱۰ میلادی به صورت ذلیلانه با مقاومت نظامی از عراق اخراج شدند، بار دیگر با سرمایهگذاری بر پروژه داعشی خود و از طریق توافقی پنهانی، به عراق بازگشتند.
الکعبی با اشاره به تعلل آمریکا در عقبنشینی و نقض توافقات مبنی بر عدم استفاده از پایگاههای خود در عراق برای تعدی به کشورهای همسایه، تصریح کرد: «ثابت شده است که آنها در فتنههای داخلی و پروژههای خرابکارانه و خبیثانه دخالت دارند.»
وی در ادامه افزود: «بر این اساس، تصمیم مقاومت این است که عراق را از لوث وجود آنها در همه سطوح امنیتی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پاک کند.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که حضور نظامی آمریکا در عراق همچنان یکی از موضوعات بحثبرانگیز در این کشور بوده و گروههای مقاومت بارها خواستار خروج کامل نیروهای خارجی از خاک عراق شدهاند.
