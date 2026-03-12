به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک در پاسخ به این سوال که «نیروی دریایی آمریکا، احتمالاً همراه با ائتلاف، ممکن است کشتیها را از تنگه هرمز اسکورت کند. آیا میتوانید به این موضوع پاسخ دهید؟» گفت: خیر، پاسخی در این خصوص ندارم. ایران حق ذاتی خود را برای حفظ صلح و امنیت در تنگه هرمز اعمال خواهد کرد؛ این مسئولیت ماست.
وی در پاسخ به این سوال که «روابط دیپلماتیک با اقلیم کردستان عراق چگونه است؟ آیا واکنشی به عملیات احتمالی زمینی توسط نیروهای کرد داشتهاید؟» اظهار داشت: مذاکرات جدی با دولت اقلیم کردستان عراق داشتیم. آنها به ما اطلاع دادند که متعهد خواهند ماند و اجازه هیچگونه انتقال غیرقانونی از قلمرو خود به داخل خاک ایران را نخواهند داد.
وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه «آیتالله سید مجتبی خامنهای گفته است که میخواهند اطمینان حاصل کنند تنگه هرمز بسته بماند، اما شما اکنون میگویید از آزادی کشتیرانی حمایت میکنید. آیا میتوانید موضع ایران را توضیح دهید؟» افزود: همانطور که گفتم، ما قصد نداریم تنگه هرمز را ببندیم. با این حال،حفظ صلح و امنیت در این آبراه حق ذاتی ماست و این حق ما محسوب میشود.
