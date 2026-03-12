  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱:۲۳

ایران حق ذاتی خود را برای حفظ صلح و امنیت در تنگه هرمز اعمال خواهد کرد

ایران حق ذاتی خود را برای حفظ صلح و امنیت در تنگه هرمز اعمال خواهد کرد

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل بر حق ذاتی کشورمان برای حفظ صلح و امنیت در تنگه هرمز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرسعید ایروانی سفیر ایران در سازمان ملل در نیویورک در پاسخ به این سوال که «نیروی دریایی آمریکا، احتمالاً همراه با ائتلاف، ممکن است کشتی‌ها را از تنگه هرمز اسکورت کند. آیا می‌توانید به این موضوع پاسخ دهید؟» گفت: خیر، پاسخی در این خصوص ندارم. ایران حق ذاتی خود را برای حفظ صلح و امنیت در تنگه هرمز اعمال خواهد کرد؛ این مسئولیت ماست.

وی در پاسخ به این سوال که «روابط دیپلماتیک با اقلیم کردستان عراق چگونه است؟ آیا واکنشی به عملیات احتمالی زمینی توسط نیروهای کرد داشته‌اید؟» اظهار داشت: مذاکرات جدی با دولت اقلیم کردستان عراق داشتیم. آن‌ها به ما اطلاع دادند که متعهد خواهند ماند و اجازه هیچ‌گونه انتقال غیرقانونی از قلمرو خود به داخل خاک ایران را نخواهند داد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه «آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای گفته است که می‌خواهند اطمینان حاصل کنند تنگه هرمز بسته بماند، اما شما اکنون می‌گویید از آزادی کشتیرانی حمایت می‌کنید. آیا می‌توانید موضع ایران را توضیح دهید؟» افزود: همان‌طور که گفتم، ما قصد نداریم تنگه هرمز را ببندیم. با این حال،حفظ صلح و امنیت در این آبراه حق ذاتی ماست و این حق ما محسوب می‌شود.

کد خبر 6773056

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 2
      پاسخ
      ترامپ پولکی چطور خودش عشق تعرفه دارد، تنگه هرمز هم باید پولی شود منبع درآمد شود واسه ایران
    • اذرگون IR ۰۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 1
      پاسخ
      این تنگه هرمز قبلا امنیتش رو ایران به عهده داشت والان هم دست ایرانه ،جنگ که تمام بشه تنگه به حالت قبل برمی گرده ،ولی اگر این تنگه بیفته دست امریکا واسرائیل ،واز انجای که اسرائیل وامریکا رو همه می شناسنند ،اجازه عبور ومرور راحت کشتی ها ،کشتی های هرکشوری می خواد باشه رو نخواهند داد
    • اذرگون IR ۰۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 2
      پاسخ
      اینا به جای اینکه همش از ایران سوال کنند ،یه بار هم از خوده امریکا سوال کنند که چرا تجاوز کردن به ایران وچرا جنایت در ایران مرتکب می شوند هرچند که احتمالا دروغ سره هم خواهند گرد ولی ازشون سوال کنند
    • IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      کشورهای عربی جنایتکار در منطقه و در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جنایت، تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار و اسرائیل دفاع و حمایت می کنند.
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      گفتگو تنها راه پایان دادن به جنگ است و باز هم غلط و اشتباه است گفتگو تنها راه پایان دادن به جنگ نیست و تاکنون هم نبوده است. گرفتن انتقام خون شهدا از آمریکا و اسرائیل و هم ساخت بمب اتمی تنها راه پایان دادن به جنگ است
    • IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      شورای امنیت سازمان ملل خیانتکار به جای محکوم کردن جنایت، تجاوز و حمله آمریکا جنایتکار، علیه ایران قطعنامه صادر کرد شرم آور و تاسف بار است. شورای امنیت سازمان ملل خیانتکار به جای محکوم کردن جنایت، تجاوز و حمله اسرائیل، علیه ایران قطعنامه صادر کرد شرم آور و تاسف بار است.
    • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اقدام شورای امنیت علیه ایران را قبول نداریم چون به خاطر که غیر قانونی است. و این در حالی است که آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار که بدون مجوز و اجازه شورای امنیت سازمان ملل متحد به تهران و سایر شهر های ایران تجاوز و حمله کردند که مردم عادی را بمباران و قتل عام می کنند پس شورای امنیت سازمان ملل متحد شریک جرم تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار بوده است. و ما انتقام خون شهدا را از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار می گیریم.
    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران نقض استقلال و حاکمیت این کشور و ناقض قانون بین المللی است. ما همه حملاتی را که در آن شهروندان و تاسیسات زیربنایی غیرنظامی در ایران هدف قرار می گیرند محکوم می کنیم. سربازان آمریکایی سریعا منطقه را ترک کنند وگرنه هرکجا باشند، زیر آوار دفن خواهند شد سربازان آمریکایی سریعا منطقه را ترک کنید و گرنه شما را در هر نقطه‌ای از منطقه بویژه در هتل‌ها، تونل ها، شهرک‌های صنعتی و پناهگاه‌های زیرزمینی باشید زیر آوار دفن خواهیم کرد.
    • اعتراض IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      حمله آمریکا و اسرائیل به ایران نقض قانون بین المللی است ولی اما متأسفانه رئیس بی ادب شورای امنیت سازمان ملل متحد درک نمی کند، نمی داند، نمی فهمد و توجه نمی کند.
      • IR ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
        0 0
        شرم آور و تاسف بار است که سازمان های بین المللی خیانتکار هیچ کاری، اقدامی و اعتراضی به این تجاوزات، جنایات وحشیانه وحشی گری و غیر انسانی آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها جنایتکار نمی کنند، خفه خون گرفتند و سکوت اختیار کرده اند چرا؟
      • اعتراض IR ۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
        0 0
        در 9 اسفند ماه 1404 تاکنون جنگنده های آمریکایی و اسرائیلی از آسمان کشورهای عربی به کشورما تجاوز و حمله کردند و می کنند و همچنان نیز ادامه می دهند و مردم عادی تهران و سایر شهرهای ایران را بمباران و قتل عام می کنند و هم کشورهای عربی جنایتکار از تجاوزات، جنایات وحشیانه، وحشی گری و غیر انسانی آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها در شورای امنیت سازمان ملل دفاع و حمایت می کنند و هم ایران را محکوم و متهم می کنند شرم آور و تاسف بار است.
    • اعتراض IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      جناب آقای امیر سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران وقتی که سازمان های بین المللی از سال 1359 تاکنون شکایت و اعتراض و حرف ها ایران را قبول ندارند و رد می کنند و بررسی و رسیدگی نمی کنند بهتر است که شما سازمان ملل را ترک کنید. سازمان های بین المللی از سال 1945 تاکنون مقر اصلی جنایتکاران جنگی بوده است
    • IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      به جنایتکاران جنگی هشدار داده بودیم که با دم شیر باز نکنند سپاه منطقه را برای سربازان آمریکا جهنم کرد!
    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      سازمان ملل عروسگ خیمه شب بازی آمریکا است. شورای امنیت سازمان ملل عروسگ خیمه شب بازی آمریکا است. شورای حقوق بشر سازمان ملل عروسگ خیمه شب بازی آمریکا است.
    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      آمریکا جنایتکار نمی تواند ایران را شکست دهد چون به خاطر که ما در جنگ تحمیلی هشت ساله بیش از کشور نبرد، مبارزه و جنگ کرده ایم
    • IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      کشتار دانش‌آموزان دبستان میناب جنایت جنگی است شورای امنیت سازمان ملل شریک جرم جنایت های آمریکا بوده است
    • IR ۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      برای همه روشن شد که حضور نظامی آمریکا امنیت‌ساز نیست که حضور نظامی امریکا در منطقه امنیت ساز نیست. روابط دوستانه بین کشورهای منطقه را بر هم می‌زند.
    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      اسراییل باید از صحنه روزگار محو شود تا آمریکا و رژیم صهیونی باقی هستند بشریت روی آرامش به خود نخواهد دید. مساله مهم جهان اسلام، امروز فلسطین است، امام کبیر و امام شهیدمان چه زیبا آرمان فلسطین را دنبال کردند. امام راحل در این راستا گفتند اسراییل باید از صحنه روزگار محو شود، به صراحت میگویم برای استقرار صلح و آرامش باید این رژیم جلاد از بین برود و اثری از او باقی نماند، تا آمریکا و رژیم صهیونی هستند بشریت روی آرامش به خود نخواهد دید.
    • IR ۱۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      حمله نیروی هوایی ارتش وحشی آمریکا جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. حمله هوایی ارتش وحشی رژیم صهیونیستی جنایتکار به تهران و سایر شهرهای ایران، اجرای قانون جنگل بود. رژیم اسرائیل و حامیانش به خاطر جنایات جنگی باید پاسخگو باشند. تا زمان که آمریکایی ها و هم تروریست ها تحت حمایت آمریکا و متحدانش از کشورهای عربی خارج نشوند جنگ در منطقه تمام نمی شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها