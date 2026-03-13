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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۷:۳۸

بیست و سومین سوال طرح ملی«زندگی با آیه‌ها» در اصفهان اعلام شد

بیست و سومین سوال طرح ملی«زندگی با آیه‌ها» در اصفهان اعلام شد

اصفهان- سوال بیست و سومین روز طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در اصفهان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان اصفهان، سؤال بیست و سوم این طرح قرآنی با محوریت آیه ۱۷۳ سوره صافات در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

بر این اساس، سؤال مطرح‌شده از شرکت‌کنندگان این طرح چنین است:

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره صافات ( وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ) در کدام گزینه بیان شده است؟
۱. تعادل و میانه‌روی، زیباترین سبک زندگی
۲.صبر و نماز، قدرت واقعی مؤمن
۳.حتی یک آیه هم اثر دارد
۴. سپاه حق، پیروز نهایی میدان

بر اساس اعلام اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان، علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامک ۳۰۰۰۱۳۸۹ ارسال کنند.
پاسخ صحیح سوال روز بیست و دوم...

مفهوم آیه ۶ سوره فاطر (إِنَّ الشَّیْطَانَ لَکُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۳.با شیطان دشمن باشید
مسابقه «زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج انس با قرآن کریم و نهادینه‌سازی مفاهیم قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان در حال اجراست.
هر روز به ۱۰ نفر از برگزیدگان این مسابقه جوایزی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 6773067

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