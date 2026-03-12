دعوت مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی به حضور در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی صاحبقرانی اظهار کرد: امسال نیز به رسم هر سال، در روز جهانی قدس در حمایت از مردم مظلوم فلسطین با حضوری گسترده در راهپیمایی شرکت خواهیم کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه روز قدس امسال در کشور و استان با سال‌های گذشته متفاوت خواهد بود، بیان کرد: در این روز علاوه بر دادخواهی برای کودکان مظلوم غزه و فلسطین، صدای عدالت‌خواهی مردم برای دختران معصوم میناب و دانش‌آموزان بی‌گناه نیز به گوش جهانیان خواهد رسید.

وی افزود: روز جهانی قدس نماد حمایت از همه مظلومان و ستمدیدگانی است که مورد ظلم و جنایت قرار گرفته‌اند و فرصتی برای اعلام همبستگی مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان با ملت فلسطین است.

صاحبقرانی با اشاره به تقارن روزهای پایانی ماه مبارک رمضان با روز قدس گفت: ماه رمضان بهترین زمان برای مقابله با ظلم و ایستادگی در برابر دشمنان بشریت است؛ کسانی که با اقدامات خود کودکان بی‌گناه را به شهادت می‌رسانند و به ارزش‌های انسانی آسیب می‌زنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از مبلغان، مبلغات، مسئولان هیئات مذهبی، مداحان، فعالان و متولیان قرآنی و عموم مردم دعوت کرد تا با حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس، ضمن اعلام انزجار از جنایات، حمایت و پشتیبانی خود از ملت مظلوم فلسطین را به نمایش بگذارند.