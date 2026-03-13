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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۴:۵۸

وعده صادق ۴ روی موج ۴۴

وعده صادق ۴ روی موج ۴۴

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انجام موج ۴۴ عملیات وعده صادق۴ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای طریق القدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد که موج ۴۴ عملیات وعده صادق۴ با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای طریق القدس با رمز مبارک «یاصادق الوعد» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای طریق القدس اجرا شد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین ساعتی پیش در اطلاعیه ۳۵ اعلام کرد: بارش انبوه موشک‌های «خیبرشکن» با سر جنگی یک تنی علیه اهداف اشغالگران صهیونیستی، موج «چهل و سوم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک «یا شدیدالعقاب» را در شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان و در آستانه روز قدس برای دشمنان متخاصم متفاوت ساخت.

کد مطلب 6773169

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