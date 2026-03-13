https://mehrnews.com/x3bzZ4 ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶ کد مطلب 6773174 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶ حضور حماسی مردم غیور تبریز در راهپیمایی روز جهانی قدس تبریز- مردم ولایتمدار و غیور تبریز با حضور حماسی خود جواب دندان شکن به دشمنان ایران و اسلام دادند. دریافت 23 MB کد مطلب 6773174 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی روز جهانی قدس در تبریز آغاز شد راهپیمایی مردم تبریز با کولههای مدرسه به یاد لالههای پرپرشده میناب اعلام محدودیت های ترافیکی راهپیمایی روز جهانی قدس در تبریز شهادتِ فرزندانِ وطن، آغازی بر عزمِ راسختر؛ نبضِ مقاومت در روزِ قدس روز قدس در میدان ساعت تبریز؛ جایی که صدای همبستگی طنینانداز شد تشریح برنامه های روز جهانی قدس در آذربایجانشرقی برچسبها تبریز راهپیمایی روز قدس روز جهانی قدس
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