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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۶

حضور حماسی مردم غیور تبریز در راهپیمایی روز جهانی قدس

حضور حماسی مردم غیور تبریز در راهپیمایی روز جهانی قدس

تبریز- مردم ولایتمدار و غیور تبریز با حضور حماسی خود جواب دندان شکن به دشمنان ایران و اسلام دادند.

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کد مطلب 6773174

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    نظرات

    • IR ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۲
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      پاسخ
      خدا ظلم را به زودی ریشه کن کند

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