خبر گزاری مهر، گروه استان ها- زهرا ژرفی مهر: آخرین جمعه اسفند در تبریز با سرمایی غیرمنتظره آغاز شده است. هوایی که هنوز بوی زمستان میدهد، خیابانهایی که برخلاف روزهای معمول پایان سال پرجنبوجوشتر شدهاند و مردمی که از مسیرهای مختلف خود را به میدان ساعت میرسانند. شهری که تنها چند روز تا نوروز فاصله دارد، در این صبح سرد تصویری متفاوت از همدلی و حضور اجتماعی شهروندان خود را به نمایش گذاشته است.
آخرین جمعه ماه مبارک رمضان بهعنوان روز جهانی قدس از یادگارها و ابتکارات بسیار مهم حضرت امام خمینی(ره) است که رهبر شهید انقلاب اسلامی آن را ادامه داد و احیاگر این یادگار، این روز مهم و تاریخی، پس از شهادت امام خامنهای قدسسیر شریف، اینک در دستان خامنهای جوان دوباره بپا خواسته است.
تقویم میگوید روزهای پایانی سال از راه رسیدهاند. مغازهها کمکم حالوهوای نوروزی گرفتهاند و خیابانها آماده استقبال از بهار میشوند. اما تبریز در این صبح آخرین جمعه اسفند چهره ی انقلابی به خود گرفته است.
مسیر شماره ۷؛ ارتش جنوبی ـ میدان ساعت ـ مصلی اعظم حضرت امام(ره)، را برای رفتن به راهپیمایی روز قدس انتخاب کردم؛ در میدان ساعت مستقر شدم. سیل مردم از همه جا سرازیر میشود، از چهار طرف منتهی به مصلی اعظم امام(ره). باید اعتراف کنم این روزها خیابانهای شهر و حتی کشور بیش از انقلاب ۵۷ به خود انقلابها دیده است.
میدان ساعت، یکی از شناختهشدهترین میدانهای تبریز، از نخستین ساعات صبح شاهد رفتوآمد جمعیت است. از خیابانهای منتهی به میدان، مردم بهتدریج وارد میشوند. بعضی بهصورت خانوادگی آمدهاند، برخی با دوستان خود و برخی نیز بهتنهایی در میان جمعیت حرکت میکنند. با گذشت زمان، تعداد مردم بیشتر میشود. میدان ساعت کمکم به نقطهای پررفتوآمد تبدیل شده است؛ جایی که میتوان چهرههای مختلف شهر را در کنار هم دید.
در راهپیمایی روز جهانی قدس، صداها طنینانداز میشود با شعار محوری «القدس عهدالله»؛ روز جهانی قدس امسال بسیار حساس و سرنوشتساز است؛ چرا که این نخستین روز قدسی است که ما رهبر شهیدمان را در کنار خود نداریم، اما اطمینان داریم روح بلند و ملکوتی ایشان حامی و دعاگوی این آرمان الهی است.
برای درک بهتر حالوهوای این روز، با چند تن از شهروندانی که در میدان حضور دارند گفتوگو میکنم.
احمد کریمی، ۵۴ ساله، کارمند
وی که همراه برادرش در میدان حضور دارد، میگوید: من سالهاست در تبریز زندگی میکنم و میدان ساعت برایم همیشه نماد زندگی شهری بوده است. هر وقت به اینجا میآیم، احساس میکنم ضربان شهر را میتوان از همین میدان شنید. امروز هم با وجود سرمای هوا، حضور مردم واقعاً چشمگیر است. مردم از اقشار مختلف آمدهاند تا در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کنند و حمایت خود را از آرمان فلسطین نشان دهند. به نظرم این حضور و همدلی باعث میشود حس همبستگی میان مردم بیشتر شود و پیام وحدت و ایستادگی در دفاع از مظلومان به گوش همه برسد.
نرگس احمدی، ۳۲ ساله، معلم
وی در حالی که دست دختر کوچکش را گرفته، درباره حالوهوای شهر میگوید: امروز با دخترم به راهپیمایی روز جهانی قدس آمدهام تا از نزدیک این فضا را ببیند و بداند مردم برای دفاع از مظلومان و حمایت از مردم فلسطین در کنار هم جمع میشوند. به نظرم آشنایی بچهها با چنین روزهایی مهم است. از یک طرف رهبر شهیدمان در کنارمان نیست از طرفی جنگ تحمیلی صهیونی- آمریکایی بر ملت شریف ایران تحمیل شده است اما این حضور پرشور مردم در روز قدس، در کنار حالوهوای معنوی این روزها،به جهانیان خواهد فهماند که ملت ایران پشتیبان آرمان های انقلاب هستند.
امیرحسین مرادی، ۲۲ ساله، دانشجو
وی به همراه چند نفر از دوستانش در میدان ایستاده و میگوید: ما معمولاً قرارهایمان را همین اطراف میگذاریم. میدان ساعت یکی از شناختهشدهترین نقاط شهر است و برای همه آشناست. اما امروز فضای میدان با روزهای دیگر فرق دارد. جمعیت بیشتری آمدهاند و آدمهای مختلفی از محلههای گوناگون شهر برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس اینجا جمع شدهاند. برای من جالب است که ببینم چطور یک نقطه از شهر میتواند اینهمه آدم متفاوت را برای یک هدف مشترک، یعنی حمایت از مردم فلسطین و دفاع از آرمان قدس و ادامه دادن مسیر رهبر شهیدمان کنار هم جمع کند.
شیرین اقلیمی، ۴۱ ساله، خانهدار
وی همراه دو فرزندش در میان جمعیت حرکت میکند و میگوید: دوست داشتم بچههایم در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور داشته باشند و این فضای همدلی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین را از نزدیک ببینند. به نظرم آشنایی بچهها با چنین روزهایی مهم است.
محمد شریفی، ۶۰ ساله، کاسب قدیمی بازار
وی که سالهاست در بازار تبریز مغازه دارد، با نگاهی نوستالژیک میگوید: من تقریباً تمام عمرم را در مرکز شهر گذراندهام. میدان ساعت برای نسل ما خاطرههای زیادی دارد. سالهای زیادی راهپیمایی روز جهانی قدس را در همین خیابانها دیدهام. امروز اما قدس با قدس های سال های گذشته متفاوت است. جنگ؛ ترور رهبر عزیزمان این روزها خون این ملت را به جوش و خروش آورده است. من آمده ام بگویم ما مسیر این انقلاب و آرمان های رهبر شهیدمان را ادامه خواهیم داد.
سارا جعفری، ۲۷ ساله، طراح گرافیک
وی میگوید: برای من دیدن چنین جمعیتی همیشه جالب است. آدمها با سنها و شغلهای مختلف در یک فضا کنار هم قرار میگیرند. هرکسی از یک نقطه شهر آمده و شاید هرکدام دلیل خاصی برای حضورشان داشته باشند، اما در نهایت همه در یک صحنه مشترک و برای یک هدف واحد، یعنی حمایت از مردم فلسطین و آرمان رهبر شهیدمان، در کنار هم حضور دارند. باید جهانیان بدانند که قدس بزودی آزاد خواهد شد.
در میان گفتوگوها، نرگس مستور که در میان جمعیت حضور دارد، با صدای بلند میگوید: ما امروز اینجا حاضر شدیم تا نشان بدهیم ملت ایران وحدت دارد و همه در کنار هم ایستادهایم. وی در ادامه بر حفظ کشور و همدلی مردم تأکید میکند.
علی برزگر نیز که در مسیر راهپیمایی در حال حرکت است، میگوید: ما آمدهایم تا حقانیت خودمان را نشان بدهیم. مردم همیشه در صحنه هستند و پشت رهبرشان ایستادهاند و او را تنها نمیگذارند.
میدان ساعت همچنان پررفتوآمد است. سرمای هوا هنوز در خیابانها حس میشود، اما حضور مردم گرمایی دلنشین به فضا بخشیده است. آخرین جمعه اسفند در تبریز، تصویری از شهری را به نمایش میگذارد که در میانهی عشقی ابدی ایستاده است؛ شهری که در خیابانهایش میتوان روایتهای گوناگون از حضور و همدلی مردم را دید؛ مردمی که در حمایت از آرمان قدس و در بیعتی همیشگی با خامنهای جوان، شانهبهشانه کنار هم ایستادهاند.
