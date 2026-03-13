پیگیری دوباره فعالیت های باشگاهی بسکتبال از نیمه دوم فروردین سال جدید

میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه به خاطر حمله دشمن متخاصم به خاک جمهوری اسلامی، تمام رقابت های باشگاهی این رشته لغو شد، گفت: با توجه به ادامه بلاتکلیفی و ناآرامی ها و عدم وجود ایمنی لازم، قطعا در هفته پایانی سال هم هیچ رویدادی برگزار نخواهد شد.

وی با بیان اینکه برای دو هفته نوروز ١٤٠٥ هم برگزاری هیچ رویدادی را پیش بینی نکرده ایم، تصریح کرد: به شرط برقراری امنیت و شرایط لازم، تمام برنامه های اجرائی سازمان لیگ بسکتبال از نیمه دوم فروردین ١٤٠٥ از سر گزفته خواهد شد.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال یادآور شد: از مرحله فینال لیگ برتر زنان، دیدار اول میان دو تیم آکادمی سحر و استقلال برگزار شد که به خاطر مواجه با جنگ، برگزاری دیدار دوم منتفی شد. قرار بود پس از اتمام کار تیم ملی در پنجره دوم انتخابی جام جهانی، دیدارهای معوقه هفته شانزدهم لیگ برتر مردان برگزار شود سپس این رقابت ها وارد پلی آف شود.

وی گفت: لیگ حرفه ای و رقابت های نوجوانان و جوانان دختر و پسر هم همزمان با لیگ برتر زنان و مردان توسط سازمان لیگ بسکتبال پیگیری می شد که ادامه آنها هم منفی شد، این رقابت ها هم از نیمه دوم فروردین از سر گرفته می شوند.

علیپور در مورد نحوه پیگیری مسابقات و تغییر احتمالی در شیوه برگزاری آنها گفت: با توجه به شرایط و زمان دقیق ازسرگیری رقابت ها و همچنین شرایط تیم ها و وضعیت جداول، در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.