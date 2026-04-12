به گزارش خبرنگار مهر، حمله صهیونی - آمریکایی به ایران در حالی از ۹ اسفند سال گذشته آغاز شد که یک دیدار از فینال رقابت های لیگ برتر بسکتبال زنان میان دو تیم استقلال و آکادمی سحر انجام شده بود و با برگزاری حداکثر ۲ دیدار دیگر، قهرمان فصل این مسابقات مشخص می شد.

در بخش مردان هم، رقابت تیم های شرکت کننده تا هفته پایانی مرحله مقدماتی (رفت و برگشت) پیگیری شده بود. البته از این مرحله، دیدارهای هفته شانزدهم که به دلیل آلودگی هوا به تعویق افتاده بود، هنوز برگزار نشده بود که به خاطر تیم ملی و ورود این تیم به اردوی آماده سازی برای شرکت در پنجره دوم انتخابی جام جهانی، لیگ وارد تعطیلی دوره ای شد.

قرار بود بعد از دیدارهای ۸ و ۱۱ اسفند تیم ملی بسکتبال برابر اردن و سوریه و بازگشت این تیم از بیروت، ابتدا دیدارهای معوقه هفته شانزدهم برگزار شود سپس لیگ برتر بدون وقفه وارد پلی آف شود اما آغاز جنگ رمضان، نه تنها دیدار تیم ملی مقابل سوریه را منتفی کرد بلکه پیگیری لیگ مردان را هم متوقف کرد.

علاوه بر لیگ های نوجوانان و جوانان پسران و دختران، لیگ حرفه ای هم دیگر رویداد باشگاهی بود که برگزاری آن به صورت هفتگی توسط سازمان لیگ در حال پیگیری بود. ادامه دیدارهای این لیگ هم اما به دلیل مشابه، منتفی شد در حالیکه دو هفته از دیدارهای مقدماتی آن باقی مانده بود و قرار بود بعد از اتمام مرحله مقدماتی، مسابقات وارد پلی آف شود.

بدین ترتیب رقابت های باشگاهی بسکتبال در تمام سطوح از اسفند سال گذشته لغو شدند. قرار بود بعد از نوروز و با مساعد شدن شرایط، این مسابقات با الویت لیگ برتر مردان و زنان از سر گرفته شود با این حال هنوز برنامه ای برای آن ارائه نشده است.

در واقع سازمان لیگ بسکتبال بعد از اعلام آتش بس و برای از سرگیری مسابقات، منتظر نتیجه مذاکرات اسلام آباد بود تا بر اساس آن، برای از سرگیری مسابقات به نتیجه قطعی برسد این در حالی است که به نظر می رسد با توجه به نتیجه مذاکرات میان هیئت مقامات ایران و آمریکا، شرایط برای این مهم مهیا نباشد و بر همین اساس احتمال منتفی شدن کلی مسابقات بسکتبال، قوت بیشتری گرفته است.

میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال هم در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تائید کرد. وی گفت: برای مان پیگیری مسابقات و به نتیجه رساندن هر یک از لیگ ها، مهم است اما مهمتر از آن برقرار بودن شرایط امن و قابل اعتماد برای ورزشکاران، مربیان و برگزارکنندگان است.

رئیس سازمان لیگ تصریح کرد: مبنای کارمان این بود که در صورت مهیا شدن شرایط، تیم های شرکت کننده در هر لیگ، در بازه زمانی ۱۵ - ۱۰ روزه تمرینات شان را دنبال کننده تا آمادگی لازم برای بازگشت به مسابقات را کسب کنند سپس دیدارها را به صورت متمرکز برگزار کنیم.

علیپور تاکید کرد: با توجه به شرایط فعلی اما بعید است به نتیجه برسیم. اگر این شرایط ادامه دار باشد احتمال دارد هر یک از لیگ های خود را تا مرحله ای که پیگیری شده، تمام شده اعلام کنیم و پرونده آنها را ببندیم یعنی مشابه کاری که در دوره کرونا انجام دادیم.