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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۹

سوال روز بیست و سوم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در استان کرمانشاه

سوال روز بیست و سوم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه ها» در استان کرمانشاه

کرمانشاه - سوال بیست و سوم مسابقه پیامکی طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» که به صورت روزانه ‌و در ایام ماه رمضان برگزار می‌شود، در کرمانشاه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان کرمانشاه ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه هدایایی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

براساس اجرای این طرح سوال مسابقه پیامکی روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

مفهوم آیه ۱۷۳ سوره صافات ( وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. تعادل و میانه‌روی، زیباترین سبک زندگی

۲. صبر و نماز، قدرت واقعی مؤمن

۳. حتی یک آیه هم اثر دارد

۴. سپاه حق، پیروز نهایی میدان

جهت شرکت در مسابقه پویش زندگی با آیه ها پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۹۱ ارسال کنید.

اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح در همین خبر اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد مطلب 6773231

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