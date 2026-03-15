سوال روز بیست و پنجم مسابقه پیامکی«زندگی با آیه ها» در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان کرمانشاه ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه هدایایی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

براساس اجرای این طرح سوال مسابقه پیامکی روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

مفهوم آیه ۲۳ سوره شوری (قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَیٰ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱. عشق به نزدیکان پیامبر(ص) ، مزد رسالت پیامبر (ص)

۲. بازگشت نتیجه نیکی و بدی به خود انسان

۳. صبر و نماز، قدرت واقعی مؤمن

۴. استقامت، تنها راه پیروزی

جهت شرکت در مسابقه پویش زندگی با آیه ها پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۹۱ ارسال کنید.

اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح در همین خبر اطلاع‌رسانی می‌شود.