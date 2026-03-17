سوال روز بیست و هفتم مسابقه پیامکی«زندگی با آیه ها» در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان کرمانشاه ویژه ماه مبارک رمضان، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها به صورت روزانه منتشر می‌شود.

در راستای اجرای این طرح هر روز به قید قرعه هدایایی به برگزیدگان مسابقه پیامکی اهدا می‌شود.

روزانه اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح به اطلاع مردم استان خواهد رسید.

براساس اجرای این طرح سوال مسابقه پیامکی روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان به شرح زیر است:

مفهوم آیه ۲۳ سوره حدید (لِکَیْلَا تَأْسَوْا عَلَی مَا فَاتَکُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱.کمک به فقرا و نیازمندان

۲. تقوا و توکل، کلیدهای حل مشکلات زندگی

۳. دوری از زیاده‌روی و اسراف

۴. اعتدال در برخورد با اتفاقات تلخ و شیرین زندگی

جهت شرکت در مسابقه پویش زندگی با آیه ها پاسخ صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۹۱ ارسال کنید.

اسامی برگزیدگان و پاسخ صحیح در همین خبر اطلاع‌رسانی می‌شود.