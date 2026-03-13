راهپیمایی روز قدس در رشت آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سراسر کشور صبح امروز جمعه ۲۲ اسفند ۱۴۰۴ با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در شهر رشت آغاز شد.
مردم روزهدار و انقلابی رشت از ساعت ۱۰ صبح با تجمع در مسیرهای سهگانه تعیین شده، حرکت خود را به سمت میدان شهدای ذهاب رشت آغاز کردند تا بار دیگر حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین و آرمان آزادی قدس شریف اعلام کنند.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و فلسطین و سردادن شعارهایی در حمایت از ملت فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی، مسیرهای تعیین شده را طی کرده و به سمت میدان امام خمینی (ره) حرکت میکنند.
راهپیمایی روز جهانی قدس هر سال در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برگزار میشود و مردم گیلان نیز همچون سالهای گذشته با حضور پرشور در این مراسم، همبستگی خود را با ملت فلسطین به نمایش گذاشتند.
مسیر شماره یک: میدان شهدای ذهاب- خیابان امام خمینی- میدان فرهنگ- میدان مصلی
مسیر شماره دو: ورزشگاه شهید عضدی- خیابان نامجو - خیابان پرستار- میدان فرهنگ- میدان مصلی
مسیر شماره سه: سپاه پاسداران- خیابان آزادگان- میدان فرهنگ - میدان مصلی
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