مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در رشت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر رشت را اعلام کرد. این راهپیمایی روز جمعه ۱۰ خرداد ماه از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در مسیرهای چهارگانه به سمت میعادگاه نماز جمعه در شهر رشت آغاز میشود.
مسیر شماره یک: میدان شهدای ذهاب (شهرداری)؛ خیابان امام خمینی (ره)؛ میدان فرهنگ؛ میدان مصلی
مسیر شماره دو: مسجد جامع کاسهفروشان؛ خیابان مطهری؛ چهارراه قدس؛ میدان فرهنگ؛ میدان مصلی.
مسیر شماره سه: سپاه پاسداران؛ خیابان آزادگان؛ میدان فرهنگ؛ میدان مصلی
مسیر شماره چهار: ورزشگاه شهید عضدی؛ خیابان پرستار؛ میدان فرهنگ؛ میدان مصلی.
گفتنی است راهپیمایی در شهر رشت با سخنرانی حجتالاسلام حاجصادقی، نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رأس ساعت ۱۰:۳۰ از مبادی چهارگانه به سوی مصلی امام خمینی (ره) این شهر برگزار خواهد شد.
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