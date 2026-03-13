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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۱۱

آغاز راهپیمایی باشکوه روز قدس با حضور حماسی مردم بیرجند

آغاز راهپیمایی باشکوه روز قدس با حضور حماسی مردم بیرجند

بیرجند- مراسم راهپیمایی روز قدس از دقایقی پیش با حضور حداکثری مردم انقلابی بیرجند آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس، ملت سرافراز بیرجند، بار دیگر با حضوری حماسی و چشمگیر در راهپیمایی، پیمان خود را با آرمان‌های امام خمینی (ره) رهبر شهید انقلاب تجدید کردند.

مردم قبل از فراخوان انقلاب، با حضور در چهار راه شهید قرنی بیرجند، با سردادن شعارهای انقلابی و کوبنده، انزجار خود را از دشمنان انقلاب و نظام اعلام کرده و با آرمان‌های انقلاب تجدید بیعت نمودند. حضور پرشور اقشار مختلف مردم، از جوانان تا پیشکسوتان، نشان‌دهنده بصیرت و هوشیاری ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان است.

بدون شک این حماسه باشکوه، پاسخی دندان‌شکن به یاوه‌گویی‌های استکبار جهانی و دشمنان اسلام و انقلاب است و بار دیگر اثبات می‌کند که ملت ایران همواره در صحنه بوده و از دستاوردهای انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.

راهپیمایی قدس امسال، با توجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، اهمیت ویژه‌ای دارد و حضور حداکثری مردم، مشت محکمی بر دهان کسانی است که به دنبال تضعیف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

کد مطلب 6773249

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