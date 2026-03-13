نمایشگاه «زندگی با آیه ها» در دالاهو برگزار شد

حجت‌الاسلام کاوه احمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برپایی نمایشگاه فرهنگی و معنوی «زندگی با آیه ها» در دالاهو اظهار کرد: به برکت ماه مبارک رمضان و تقارن این روز با آخرین جمعه ماه و روز جهانی قدس، این نمایشگاه در مصلی نماز جمعه شهرستان دالاهو و در مسجد المهدی(عج) برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری نمایشگاه «زندگی با آیه ها» ترویج سبک زندگی اسلامی–ایرانی، افزایش شناخت عمومی نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی، اعتلای فرهنگ مقاومت و تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو با اشاره به حضور مسئولان شهرستان در این رویداد فرهنگی گفت: در این برنامه، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، امام جمعه محترم شهرستان، فرماندار و اعضای شورای تأمین و شوراهای اداری حضور یافتند و از نمایشگاه بازدید کردند.

وی ادامه داد: در حاشیه این برنامه، مسئولان حاضر با امضای پیمان‌نامه‌ای نمادین، عهد وفاداری خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید و بار دیگر بر استمرار راه شهیدان و حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کردند.

احمدنژاد خاطرنشان کرد: نمایشگاه «زندگی با آیه ها» به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو برگزار شد و مورد استقبال گسترده مردم و نمازگزاران روز قدس قرار گرفت.

وی در پایان با تبریک ایام پایانی ماه مبارک رمضان و تقدیر از همکاری دستگاه‌های اجرایی گفت: برگزاری این‌گونه رویدادها در فضای معنوی ماه مبارک رمضان زمینه‌ای برای ارتقای بصیرت دینی، انسجام اجتماعی و تحکیم پیوند مردم با محوریت ولایت فقیه است.