۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۴۹

نمایشگاه «زندگی با آیه ها» در دالاهو برگزار شد

کرمانشاه– رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو گفت: هم‌زمان با روز قدس، نمایشگاه «زندگی با آیه ها» در مصلی نماز جمعه شهرستان دالاهو برگزار شد.

حجت‌الاسلام کاوه احمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برپایی نمایشگاه فرهنگی و معنوی «زندگی با آیه ها» در دالاهو اظهار کرد: به برکت ماه مبارک رمضان و تقارن این روز با آخرین جمعه ماه و روز جهانی قدس، این نمایشگاه در مصلی نماز جمعه شهرستان دالاهو و در مسجد المهدی(عج) برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری نمایشگاه «زندگی با آیه ها» ترویج سبک زندگی اسلامی–ایرانی، افزایش شناخت عمومی نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی، اعتلای فرهنگ مقاومت و تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی دالاهو با اشاره به حضور مسئولان شهرستان در این رویداد فرهنگی گفت: در این برنامه، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، امام جمعه محترم شهرستان، فرماندار و اعضای شورای تأمین و شوراهای اداری حضور یافتند و از نمایشگاه بازدید کردند.

وی ادامه داد: در حاشیه این برنامه، مسئولان حاضر با امضای پیمان‌نامه‌ای نمادین، عهد وفاداری خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید و بار دیگر بر استمرار راه شهیدان و حمایت از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی تأکید کردند.

احمدنژاد خاطرنشان کرد: نمایشگاه «زندگی با آیه ها» به همت اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دالاهو برگزار شد و مورد استقبال گسترده مردم و نمازگزاران روز قدس قرار گرفت.

وی در پایان با تبریک ایام پایانی ماه مبارک رمضان و تقدیر از همکاری دستگاه‌های اجرایی گفت: برگزاری این‌گونه رویدادها در فضای معنوی ماه مبارک رمضان زمینه‌ای برای ارتقای بصیرت دینی، انسجام اجتماعی و تحکیم پیوند مردم با محوریت ولایت فقیه است.

