آغاز خروش مردم انقلابی سرزمین آفتاب علیه اشغالگران قدس

به گزارش خبرنگار مهر،‌ مردم ولایتمدار و انقلابی اراک از پیر و جوان، مرد و زن همزمان با سراسر کشور در راهپیمایی باشکوه روز قدس حضور یافته اند تا با آفریدن صحنه های یکدلی و یک رنگی نفرت و انزجار خود را از رژیم اشغالگر قدس نشان دهند و آمریکا را به عنوان حامی تروریست جهانی محکوم کنند.

هم اکنون خیابان های مسیر راهپیمایی از میدان شهدا، خیابان محسنی، شیخ فضل‌الله نوری تا مصلی بیت‌المقدس، مملو از مردم روزه داری است که آمده اند تا حکایت وفاداری به آرمان های امام رهبری و تبعیت از مقام معظم رهبری را به رخ جهانیان بکشند.



آحاد مردم اراک آمده اند تا بار دیگر انزجار خود را اشغالگران قدس و همچنین سکوت مجامع بین المللی و مدعیان حقوق بشر اعلام کنند.

حضور پرشور اقشار مختلف مردم همچون کارگران، کارمندان ، اصناف ، بانوان ، دانش آموزان و دانشجویان در راهپیمایی روز قدس در حالی که تصاویر امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و همچنین پلاکاردهایی در حمایت از فلسطینان و نفرت از اشغالگران قدس در دست دارند، جلوه ویژه ای به اجتماع باشکوه داده است.

سخنران روز جهانی قدس‌، حجت الاسلام علی عباسی، نماینده مجلس خبرگان رهبری استان مرگزی و رئیس جامعه المصطفی العالمیه است.