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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

آغاز راهپیمایی روز قدس در دماوند زیر برف سنگین زمستانی

آغاز راهپیمایی روز قدس در دماوند زیر برف سنگین زمستانی

دماوند- همزمان با روز جهانی قدس، پیکر شهید مدافع وطن محسن خلیلی در میان حیرت و استقبال مردم ولایتمدار ارجمند دماوند و زیر برف سنگین زمستانی تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، مراسم راهپیمایی باشکوه و آیین تشییع پیکر مطهر شهید مدافع وطن، پاسدار رشید اسلام «محسن خلیلی» در بخش ارجمند دماوند برگزار شد.

آغاز راهپیمایی روز قدس در دماوند زیر برف سنگین زمستانی

این مراسم که با حضور پرشور مسئولان محلی، اقشار مختلف مردم ولایتمدار و متدین بخش ارجمند همراه بود، از مقابل بخشداری ارجمند آغاز و به سمت تکیه بزرگ این شهر ادامه یافت.

آغاز راهپیمایی روز قدس در دماوند زیر برف سنگین زمستانی

شرکت‌کنندگان در این آیین معنوی و انقلابی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جبهه مقاومت به ویژه شهید محسن خلیلی، با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، بار دیگر همبستگی خود با ملت مظلوم فلسطین را اعلام کردند.

گفتنی است این مراسم در حالی برگزار شد که بارش برف سنگین زمستانی در این منطقه، جلوهای معنوی و خاطرهانگیز به صحنه حضور مردم شهیدپرور بخش ارجمند بخشیده بود.

آغاز راهپیمایی روز قدس در دماوند زیر برف سنگین زمستانی

کد مطلب 6773271

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