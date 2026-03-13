آغاز راهپیمایی روز قدس در دماوند زیر برف سنگین زمستانی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، مراسم راهپیمایی باشکوه و آیین تشییع پیکر مطهر شهید مدافع وطن، پاسدار رشید اسلام «محسن خلیلی» در بخش ارجمند دماوند برگزار شد.

این مراسم که با حضور پرشور مسئولان محلی، اقشار مختلف مردم ولایتمدار و متدین بخش ارجمند همراه بود، از مقابل بخشداری ارجمند آغاز و به سمت تکیه بزرگ این شهر ادامه یافت.

شرکت‌کنندگان در این آیین معنوی و انقلابی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جبهه مقاومت به ویژه شهید محسن خلیلی، با سر دادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، بار دیگر همبستگی خود با ملت مظلوم فلسطین را اعلام کردند.

گفتنی است این مراسم در حالی برگزار شد که بارش برف سنگین زمستانی در این منطقه، جلوهای معنوی و خاطرهانگیز به صحنه حضور مردم شهیدپرور بخش ارجمند بخشیده بود.