احیای شب قدر در میدان امام حسین(ع) ساری

به گزارش خبرنگار مهر، آیین معنوی احیای شب بیستوسوم ماه مبارک رمضان، سومین شب از لیالی قدر پنجشنبه شب با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در میدان امام حسین(ع) ساری برپا شد و همچنان ادامه دارد.
در این مراسم معنوی، مردم مؤمن و عزادار با وجود سرمای هوا در فضای باز میدان امام حسین(ع) گرد هم آمدند و با قرائت قرآن کریم، دعای جوشن کبیر، مراسم قرآن به سر و دیگر اعمال مخصوص شبهای قدر، به راز و نیاز با پروردگار متعال مشغول هستند.
حضور گسترده جوانان، خانوادهها، هیئات مذهبی و اقشار مختلف مردم جلوهای از ارادت مردم این دیار به اهل بیت(ع) و اهتمام آنان به احیای شبهای قدر را به نمایش گذاشت.
فضای میدان نیز با نورپردازی، پرچمهای مذهبی و پخش نوای دعا و مناجات، حال و هوایی معنوی به خود گرفته بود.
در بخشهایی از این مراسم، سخنرانان با اشاره به فضیلت و جایگاه شبهای قدر در تعالیم اسلامی، بر لزوم بهرهگیری معنوی از این شبها، تقویت روحیه همدلی و توجه بیشتر به ارزشهای دینی و اجتماعی تأکید کردند.
همچنین شرکتکنندگان در این آیین معنوی با یاد و نام شهدا و امام شهید، با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید میثاق کرده و بیعت خود را با رهبر سوم انقلاب اسلامی اعلام کردند.
در ادامه این مراسم، حاضران با سردادن شعارهایی ضمن محکوم کردن جنایات و حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملتهای مظلوم جهان، حمایت خود را از آرمانهای انقلاب اسلامی اعلام کردند.
نوای «حیدر حیدر» در میان جمعیت طنینانداز شد و حاضران با سردادن شعار « دست خدا عیان شد، خامنهای جوان شد» فضای میدان را آکنده از شور و حال معنوی و انقلابی کردند.
همچنین آیین احیای شب بیستوسوم ماه مبارک رمضان علاوه بر ساری، در بسیاری از شهرهای استان مازندران و دیگر نقاط کشور نیز با حضور گسترده مردم و با وجود سرمای هوا در فضاهای باز، میادین و خیابانها برگزار شد و مردم با شرکت در این مراسمها، شب قدر را تا سحرگاه به عبادت و مناجات سپری میکنند.
نظر شما