به گزارش خبرنگار مهر همزمان با برگزاری بیست وسومین دوره از جشنواره هنر در ساحت عاشورا از کتاب جریده های کاشان رونمایی شد.

علی اصغر شاطری مولف این کتاب در حاشیه مراسم رونمایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای برپایی مراسم عاشورای حسینی در منطقه فرهنگی کاشان با آداب و رسوم خاصی همراه است. آیین‌های سنتی چاوش‌خوانی، سقاخوانی، خیمه‌کوبی، توغ‌برداری، نخل‌گردانی، تعزیه‌خوانی از جمله مراسم‌های مذهبی مردم این دیار است که هر سال با حضور دوستداران اهل بیت(ع) و اباعبدالله الحسین(ع) با شور و حال و صف‌ناپذیری برگزار می‌شود.

وی ابراز کرد: علم (بیرق، پرچم، لوا) بنا به روایات تاریخی برای اولین بار در حکومت شیعی آل‌بویه در مراسم‌های عزاداری که در شهر بغداد راه‌اندازی شد و مردم در عزای امام حسین علیه‌السلام بر سر و سینه می‌زدند و پس از آن در دوره‌های دیگر توسط گروه‌های شیعی رواج بیشتر یافت تا در دوره صفویه علم‌هایی نظیر توغ و کتل و جریده نیز به تشریفات عزاداری افزوده و با تزئیناتی در پس و پیش دسته‌های عزاداری و سوگواری به حرکت درآمد و با آداب و رسوم خاصی همراه گردید.

مولف کتاب جریده های کاشان تصریح کرد: علم جریده نیز از این امر مستثنی نبود. تا قبل از دوره صفویه هیچ نشانی از «علم جریده» در عزاداری سنتی کاشان وجود ندارد اما از این زمان به بعد آثاری از علم جریده در دسته‌های عزاداری مشاهده می‌شود. در این دوره جریده‌ها ساده و با تزئینات کمتر از دوره زندیه و قاجاریه، علم‌های جریده با اشیاء قیمتی و هنرآفرینی هنرمندان مزین و با نظام‌نامه ویژه‌ای در تکیه‌ها و حسینیه‌ها نصب و برپا می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در دوره رضاخان که با محدودیت برپایی مراسم عزاداری مواجه هستیم، «عَلَم جریده» از رونق افتاده و کم‌کم از دسته‌های عزادار خارج و جای آن را علامت یا علمات می‌گیرد. با اینکه این نماد عزاداری سنتی کاشان جایگاه خود را از دست داده است اما بعضی از دسته‌های عزادار و وارثان این علم‌ها با عشق و علاقه فراوان سنت دیرینه عزاداری پای جریده و دوره آن را حفظ و نگهداری نموده‌اند. آیین سنتی مذهبی جریده‌گردانی در کاشان و مراسم جریده‌موسی در نوش‌آباد از قدمت دیرینه‌ای برخوردار است.

شاطری افزود: عَلَم جریده در عزاداری سنتی کاشان با دیگر مناطق ایران و حتی در نزدیک‌ترین شهرها و آبادی‌های به کاشان نیز تفاوت بسیاری دارد. در این کتاب علاوه بر منابع نوشتاری بیشتر، کنکاش و جست‌وجوی میدانی و مشاهده و گفتگو با صاحبان عَلَم جریده و ذاکران در حوزه عزاداری سنتی کاشان پرداخته شده است.

بنا بر این گزارش کتاب جریده های کاشان با ویراستاری فاطمه نقشی توسط انتشارات مجمع متوسلین به آل محمد(ص) در ۱۲۰ صفحه چاپ و با قیمت ۹۰۰ هزار ریال برای علاقه‌مندان وارد بازار کتاب شده است.