شناسایی ۱۷هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در آذربایجان ‌غربی

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورمختار عصر سه شنبه در نشست با خبرنگاران از شناسایی ۱۷۰ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در استان خبر داد و گفت: تاکنون برای یکهزار و ۲۰۰ مورد پرونده تشکیل شده و هفت هزار میلیارد ریال از مطالبات مالیاتی شناساییشده نیز وصول شده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ نفر در استان در ارتباط با موضوع فرار مالیاتی شناسایی و ساماندهی شدهاند و اقدامات لازم برای بررسی پروندههای مربوط به آنها در حال انجام است، ادامه داد: بیشترین میزان فرار مالیاتی در بخش کارتهای پیلهوری و بازرگانی رخ میدهد.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی اضافه کرد: کارتهای بازرگانی در استان با مبالغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال خرید و فروش میشود و این موضوع زمینهساز شکلگیری درآمدهای هنگفت و سوءاستفاده از کارتهای صادرشده به نام افراد شده است.
پورمختار با بیان اینکه شناسایی عوامل اصلی این تخلفات دشوار است، گفت: افرادی که کارت بازرگانی به نام آنها صادر شده، معمولا واسطهها و افراد اصلی پشتپرده را معرفی نمیکنند و همین موضوع روند شناسایی شبکههای اصلی فرار مالیاتی را با مشکل مواجه کرده است.
وی تأکید کرد: مقابله با این نوع فرار مالیاتی نیازمند همکاری و اقدامات تخصصی است و در همین راستا، پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه قضایی، شناسایی و برخورد با عوامل این تخلفات را بر عهده گرفتهاند.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی در ادامه با اشاره به دیگر بخشهای دارای فرار مالیاتی اظهار کرد: طلافروشان و برخی اصناف پردرآمد در ردیف بعدی قرار دارند و در بخش خدمات نیز پزشکان و وکلا بیشترین موارد فرار مالیاتی را به خود اختصاص دادهاند.
پورمختار افزود: فرار مالیاتی تنها به این بخشها محدود نمیشود و در حوزههای تولید و اصناف نیز مواردی از فرار مالیاتی شناسایی شده است و این پدیده در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی استان مشاهده میشود.
وی با اشاره به وصول بخشی از مطالبات مالیاتی استان گفت: تاکنون هفت هزار میلیارد ریال از فرار مالیاتی شناساییشده در آذربایجانغربی وصول شده است که رقم قابلتوجهی محسوب میشود و حاصل پیگیریهای مستمر کارکنان امور مالیاتی استان است.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجانغربی همچنین از راهاندازی سامانه «سوتزنی» خبر داد و گفت: این سامانه طراحی شده و آماده دریافت گزارشهای شهروندان درباره فرار مالیاتی است و میتواند در کنار فعالیت کارکنان امور مالیاتی، نقش مؤثری در شناسایی موارد فرار مالیاتی داشته باشد.
پورمختار خاطرنشان کرد: گزارشهای مردمی میتواند به شناسایی فرارهای مالیاتی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت کمک کند و این ظرفیت در کنار اقدامات تخصصی دستگاههای مسئول مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه طی ۴ ماهه امسال، ۱۹۳۷ میلیارد ریال به بخش همسان سازی حقوق بازنشستگان استان پرداخت شده است، گفت: در مدت مشابه سال گذشته ۱۵۴۸میلیارد ریال به این بخش واریز شده است.
پورمختار ادامه داد: طی ۴ ماهه امسال با رشد ۲۳.۵ درصد رشد، مبلغ ۲۱۵۹ میلیارد ریال به بخش سلامت استان پرداخت شده است.
وی با اشاره به سهم زیر یک درصدی مالیات برارزش افزوده به بخش ورزش همگانی، گفت: طی ۴ ماهه امسال ۶۰۵ میلیارد ریال با رشد ۶۸.۷ درصدی به بخش ورزش همگانی اختصاص یافته است.
مدیرکل امورمالیاتی استان در مورد اجرای طرح نشاندار کردن مالیات در ۲ سال گذشته نیز افزود: در سال ۱۴۰۳،تعداد ۴۳ پروژه نیمه تمام توسط سازمان برنامه و بودجه برای اجرای این طرح معین شده که طی سال ۱۴۰۴ نیز تعداد ۵۱ پروژه تعیین شده است که به طور میانگین جذب ۶۵ درصدی محقق شده است.
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