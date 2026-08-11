تجمع هیئات مذهبی در آستان مقدس شهید اردهال برگزار می شود

حسین یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن عرض تسلیت ایام پایانی ماه صفر اظهار کرد: به همین مناسبت آستان مقدس امامزاده سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) میزبان زائران و مجاوران و عزاداران اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است.
وی از مرثیهسرایی کربلایی رازانی در شب شهادت امام حسن و رحلت پیامبر اکرم(ص) امشب بعد از نماز مغرب و عشا خبر داد و اظهار کرد: بعد از نماز ظهر وعصر در روز چهارشنبه نیز به مناسبت رحلت پیامبر(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) کربلایی روحالله کمالی مرثیهسرایی میکند.
مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) از برگزاری مراسم شب شهادت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) در چهارشنبه ۲۱ مردادماه بعد از نماز مغرب و عشاء خبر داد و تصریح کرد: کربلایی استوار نژاد در این مراسم مرثیهسرایی میکند.
وی از برگزاری مراسم روز شهادت حضرت علی بن موسیالرضا(ع) خبر داد و گفت: پنجشنبه بعد از نماز ظهر و عصر حجتالاسلام والمسلمین نیکویی ماهانی امام جمعه محترم شهرستان دلیجان سخنران این مراسم خواهد بود.
یزدی از برگزاری مراسم شام غریبان حضرت علی بن موسیالرضا در آستان مقدس امامزاده سلطانعلی بن امام محمد باقر خبر داد و افزود: پنجشنه بعد از نماز مغرب و عشاء نیز حجتالاسلام والمسلمین حبیب الله یوسفی استاد حوزه و دانشگاه سخنران این مراسم است.
وی خاطرنشان کرد: همزمان با ایام ۲۸ و ۲۹ صفر، هیئات مذهبی روستاهای منطقه اردهال با حضور گسترده در صحن امام محمد باقر(ع) آستان مقدس حضرت سلطانعلی بن امام باقر(ع)، تجمع هیئتی و آیین عزاداری خود را برگزار خواهند کرد.
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