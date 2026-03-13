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۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس در شیراز

آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس در شیراز

شیراز- مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شیراز با حضور گسترده مردم آغاز شد.

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کد مطلب 6773284

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