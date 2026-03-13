https://mehrnews.com/x3bB3j ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴ کد مطلب 6773284 استانها فارس استانها فارس ۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴ آغاز راهپیمایی روز جهانی قدس در شیراز شیراز- مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در شیراز با حضور گسترده مردم آغاز شد. دریافت 27 MB کد مطلب 6773284 کپی شد مطالب مرتبط ارائه خدمات رایگان حملونقل عمومی شیراز در روز جهانی قدس خروش مردم شیراز برای آزادی قدس و اقتدار وطن راهپیمایی روز قدس در شیراز شیراز صحنه اتحاد ملی؛ نمایش وحدت و بیعت در سومین حرم اهل بیت(ع) بیانیه سپاه فجر استان فارس به مناسبت روز جهانی قدس دعوت مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس دعوت تولیت حرم شاهچراغ(ع) از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس برچسبها راهپیمایی روز قدس روز قدس شیراز
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