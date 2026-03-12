دعوت مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر ولدان در پیامی از مردم این استان برای شرکت باشکوه و گسترده در راهپیمایی روز قدس دعوت کرد.

متن پیام مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مردم مؤمن و انقلابی استان فارس

سلام علیکم

در شرایط حساس کنونی منطقه، که دست‌های پنهان و آشکار استکبار جهانی در پی تضعیف جبهه حق و مظلومان عالم است، بار دیگر ضرورت حضور آگاهانه و پرشور ملت ایران در صحنه‌های سرنوشت‌ساز بیش از پیش نمایان می‌شود. تاریخ پرافتخار این مرزوبوم گواهی می‌دهد که هرگاه اراده مردم در میدان ظهور یافته، هیچ توطئه‌ای نتوانسته خللی در اقتدار نظام اسلامی ایجاد کند. این بصیرت و هوشمندی ملت بزرگ ایران بود که در سخت‌ترین لحظات شهادت عزیزمان، کشور را رهبری و امنیت و عزت آن را ضمانت کرد.

امروز در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، روز جهانی قدس، بار دیگر صحنه آزمونی بزرگ پیش روی ماست. روز قدس تنها یک راهپیمایی نیست؛ تجلی اراده امت اسلامی در حمایت از مظلومان فلسطین و محکومیت جنایات رژیم غاصب صهیونیستی است که این روزها با همدستی استکبار جهانی، بر شدت وحشیگری خود افزوده است.

بدیهی است حضور آگاهانه و گسترده مردم در چنین صحنه‌هایی، نه تنها پشتوانه محکمی برای نظام اسلامی در برابر زیاده‌خواهان فراهم می‌آورد، بلکه وحدت کلمه و انسجام ملی را در شرایطی که دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه هستند، مستحکم‌تر می‌سازد. این حضور، پیام روشنی به متجاوزان خواهد داد که ملت ایران همچون گذشته، در دفاع از آرمان‌های خود و حمایت از مظلومان عالم، ثابت‌قدم و استوار ایستاده است.

بی‌تردید، حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی، یک وظیفه انسانی و اسلامی است و راهپیمایی روز قدس، فرصتی برای ابراز این همبستگی تاریخی است. دشمنان بدانند که وعده الهی برای نابودی ظالمان و حامیانشان، با حضور و اراده ملت‌ها محقق خواهد شد.

اینجانب از اداره کل تبلیغات اسلامی استان فارس، از تمامی اقشار مختلف مردم شریف استان اعم از پیر و جوان، زن و مرد از هر صنف و قشری دعوت می‌کنم تا با حضوری پرشورتر از همیشه در راهپیمایی روز قدس شرکت کنند و بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و متجاوزان بکوبند.

از خداوند متعال قبولی طاعات و عبادات شما را مسئلت نموده و توفیق همگان را در این جهاد بزرگ و وحدت‌آفرین خواستارم.

والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

محمد باقر ولدان