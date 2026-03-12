بیانیه سپاه فجر استان فارس به مناسبت روز جهانی قدس 

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه فجر فارس در بیانیه‌ای ضمن دعوت مردم استان به حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس تاکید کرد: حضور حداکثری مردم موجب خشنودی نیروهای مقاومت شده و اسرائیل و آمریکا را مایوس می کند.

متن این بیانیه به این شرح است:

بسمه تعالی

مسئله فلسطین و آزادسازی سرزمین های اشغالی که در اندیشه ی امام کبیر و امام شهید و رهبر معظم انقلاب همواره اولویت اول جهان اسلام بوده و هست ، اکنون و امروز با تهدیدات توسعه طلبانه رژیم صهیونی و همدستی او با رژیم جنایتکار آمریکا در تجاوزگری به حریم ایران عزیز و ام القرای جهان اسلام ، ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

روز جهانی قدس که به ابتکار امام راحل (ره) برای همبستگی ملت‌های مسلمان در پایان یک ماه روزه داری و مبارزه با شیطان درون و با محکم شدن عزم درونی برای مقابله با شیاطین بیرونی که مصداق بارز آن اسرائیل و قدرت پشتیبان آن آمریکا می باشد فرصتی است که مسلمین جهان با حضور میدانی خویش و رساندن فریاد مظلومیت مردم فلسطین و نقشه ی استعماری رژیم کودک کش صهیونی به گوش جهانیان زمینه اضمحلال و فروپاشی این غده سرطانی را فراهم نمایند.

سپاه فجر استان فارس ضمن گرامیداشت مقام شهید امت و آرزوی علو درجات آن حکیم شهید و یگانه دوران و پرچمدار مقاومت حضرت امام خامنه ای شهید از آحاد مردم شهید پرور استان فارس دعوت می نماید در شرایط کنونی برای اعلام انزجار از جنایت های رژیم های جنایتکار صهیونی و آمریکایی و پشتیبانی از رزمندگان اسلام در منکوب کردن و له نمودن و پشیمان نمودن این دو دشمن ظالم و منحوس و رفع سایه جنگ برای همیشه از کیان ایران اسلامی مثل همیشه حضور حداکثری داشته و موجب خشنودی نیروهای مقاومت شده و اسرائیل و آمریکای جنایتکار را مایوس نمایند.

و من النصر الا من عندالله العزیز الحکیم