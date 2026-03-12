دعوت تولیت حرم شاهچراغ(ع) از مردم برای حضور در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم کلانتری، با بیان اینکه روز قدس، روز اعلام انزجار و تنفر از غده سرطانی صهیونیستی است، گفت: از اوّلین سال پیروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه)، جمعه آخر ماه رمضان را به عنوان روز قدس اعلام کردند. این بیانگر تیزهوشی و زمان‌شناسی معمار کبیر انقلاب اسلامی بود.

وی ادامه داد: امام(قدس سره) به درستی رژیم صهیونیستی؛ این رژیم فاسد، خون‌آشام و کودک‌کش را می شناختند. رژیمی که همه‌ی منطقه غرب آسیا را به فساد، جنگ و آشوب کشاند. ما امروز شاهد وحشی‌گری، جنگ طلبی و اخلال گسترده در امور مسلمین توسط این رژیم غاصب هستیم. ملّت ما طعم تلخ این رژیم جنایتکار، انسان‌کش و کودک‌کش را امروز به وضوح چشید. چندین مرتبه است که این سگ زنجیرشده استکبار جهانی در منطقه، به کشور ما هجوم می آورد و مردان و زنان بی‌گناه و دانش‌آموزان عزیزِ ما به خاطر هجمه‌های شیطانی استکبار و رژیم صهیونیستی به خاک و خون کشیده می شوند.

حجت الاسلام کلانتری، ضمن دعوت از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، گفت: تا زمانی که این رژیم نحوس در منطقه حضور دارد، به خاطر درنده خویی و وحشی‌گری‌هایی که دارد، هیچ کشوری از کشورهای اسلامی طعم آرامش و ثبات را نمی‌چشد. لذا می‌طلبد امت اسلام، مردم بزرگوار کشورهای اسلامی، مردم بصیر ایران و همه آزادگان جهان با همّت بلند خود و با تمام وجود در راهپیمایی روز قدس حضور پیدا کنند و انزجار خود را از این رژیم غاصب، جعلی و کودک کش اعلام نمایند.

تولیت آستان مقدس، در پایان تصریح کرد: این حضور و اعلام انزجار، یکی از بخش‌های مهم مبارزه با ظالم، مبارزه با استکبار جهانی و عمل به وظیفه دینی است. به ویژه در این سال که شاهد شهادت مظلومانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و امام امّت بودیم. مردم ما همگی مصیبت‌دیده هستند و به همین دلیل حضور باید جدی و همه‌جانبه باشد. حضور در راهپیمایی روز قدس و دفاع از مظلوم و فریاد بر سر ظالمان این عصر و فریاد بر سر رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی همیشه مهم بوده است. حضور یکپارچه و با انگیزه در راهپیمایی روز قدس، وظیفه صددرصد الهی است. اینجانب از عموم مردم، پیر و جوان، با هر فکر و سلیقه ای می‌خواهم که حضوری قدرتمند و معنادار در این روز مقدّس داشته باشند.