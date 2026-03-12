به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شهرداری شیراز در اطلاعیهای اعلام کرد: تعداد ۲۷۰ دستگاه اتوبوس در روز جهانی قدس از ساعت ۹ صبح از کلیه اماکن و مسیرهای سطح شهر از جمله مساجد، مدارس و حوزههای بسیج تا مسیرهای راهپیمایی، آماده ارائه خدمات حملونقل رایگان به شرکتکنندگان در این مراسم هستند.
همچنین ارائه خدمات حملونقل مسافر در تمامی نقاط سطح شهر شیراز، شهرکهای اقماری و روستاهای حومه به صورت همزمان و رایگان انجام میشود تا شهروندان بتوانند به سهولت در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یابند.ژ
پس از اتمام راهپیمایی و اقامه نماز باشکوه جمعه نیز ناوگان اتوبوسرانی برای ایاب و ذهاب شهروندان به تمامی نقاط شهر آماده خدمترسانی خواهد بود.
