۲۱ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۵۰

ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی شیراز در روز جهانی قدس

شیراز- روابط عمومی شهرداری شیراز اعلام کرد: خدمات مترو و ناوگان حمل و نقل عمومی شیراز با ۲۷۰ دستگاه اتوبوس به صورت رایگان آماده انتقال شرکت کنندگان در راهپیمایی روز قدس در این کلان‌شهر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شهرداری شیراز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تعداد ۲۷۰ دستگاه اتوبوس در روز جهانی قدس از ساعت ۹ صبح از کلیه اماکن و مسیرهای سطح شهر از جمله مساجد، مدارس و حوزه‌های بسیج تا مسیرهای راهپیمایی، آماده ارائه خدمات حمل‌ونقل رایگان به شرکت‌کنندگان در این مراسم هستند.

همچنین ارائه خدمات حمل‌ونقل مسافر در تمامی نقاط سطح شهر شیراز، شهرک‌های اقماری و روستاهای حومه به صورت همزمان و رایگان انجام می‌شود تا شهروندان بتوانند به سهولت در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یابند.ژ

پس از اتمام راهپیمایی و اقامه نماز باشکوه جمعه نیز ناوگان اتوبوسرانی برای ایاب و ذهاب شهروندان به تمامی نقاط شهر آماده خدمت‌رسانی خواهد بود.

کد خبر 6772941

