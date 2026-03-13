شیراز صحنه اتحاد ملی؛ نمایش وحدت و بیعت در سومین حرم اهل بیت(ع)

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس امسال در شهر شیراز جلوه‌ای کم‌نظیر از همبستگی، ایمان و روحیه استکبارستیزی مردم این دیار بود.

مردمی که در سال‌های مختلف نشان داده‌اند در بزنگاه‌های تاریخی پای آرمان‌های انقلاب اسلامی ایستاده‌اند، این بار نیز با حضوری گسترده و پرشور در خیابان‌های شهر، پیام روشنی به جهان مخابره کردند؛ پیامی از مقاومت، حمایت از ملت فلسطین و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز.

راهپیمایی امسال در شرایطی برگزار شد که تحولات منطقه و حملات اخیر ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه محور مقاومت و تهدیدات علیه ملت ایران، فضای منطقه را بیش از پیش حساس کرده است. همین شرایط سبب شد حضور مردم در این مراسم جلوه‌ای متفاوت داشته باشد؛ حضوری که نه‌تنها اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین بود، بلکه نشانه‌ای از ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای خارجی نیز محسوب می‌شد.

اتحاد و همدلی مردم شیراز در روز قدس

از نخستین ساعات صبح، خیابان‌های منتهی به مسیر راهپیمایی در شیراز مملو از جمعیتی شد که با پرچم‌های ایران و فلسطین، پلاکاردها و شعارهای ضد استکباری در این مراسم حضور یافته بودند.

خانواده‌ها، جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان، روحانیون و اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر تصویری از اتحاد و همدلی ملی را به نمایش گذاشتند.

بسیاری از شرکت‌کنندگان با در دست داشتن تصاویر رهبر انقلاب اسلامی و شهدای مقاومت، بر استمرار راه پر افتخار رهبر شهید امت تأکید کردند.

صدای شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا» در میان جمعیت طنین‌انداز بود و گروه‌های مختلف مردمی با نظم و شور خاصی در مسیرهای تعیین‌شده حرکت می‌کردند.

ملت ایران در برابر این تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند

یک شهروند میانسال شیرازی که همراه خانواده‌اش در راهپیمایی حضور یافته بود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما هر سال در راهپیمایی قدس شرکت می‌کنیم، اما امسال شرایط فرق دارد. وقتی می‌بینم آمریکا و رژیم صهیونیستی این‌گونه به کشورمان حمله کرده است، حضور در این راهپیمایی برای ما یک وظیفه است. آمده‌ایم بگوییم که ملت ایران در برابر این تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کند.

محمد دانشجوی دانشگاه شیراز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اتحاد ملی گفت: پیام راهپیمایی امروز این است که مردم ایران در بزنگاه های مهم در مسائل اصلی کشور متحد هستند. وقتی پای دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب در میان باشد، همه اختلاف‌ها کنار می‌رود.

در گوشه‌ای دیگر از مسیر راهپیمایی، مادری که همراه دو فرزند خود در مراسم شرکت کرده بود، هدفش از حضور در این مراسم را این‌گونه بیان کرد: ما آمده‌ایم تا به فرزندان‌مان یاد بدهیم که دفاع از وطن و ایستادگی در برابر ظلم یک وظیفه انسانی است و ما نمی‌توانیم نسبت به سرنوشت آن‌ها بی‌تفاوت باشیم.

در کنار این پیام‌ها، یکی از محورهای مهم سخنان مردم در راهپیمایی امسال، تأکید بر بیعت با رهبر جدید انقلاب اسلامی بود. بسیاری از شرکت‌کنندگان با در دست داشتن تصاویر رهبر معظم انقلاب و سر دادن شعارهایی در حمایت از ولایت، بر ادامه مسیر انقلاب تأکید می‌کردند.

یکی از جوانان حاضر در راهپیمایی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:ملت ایران همیشه نشان داده که در بزنگاه‌های حساس پشت رهبری می‌ایستد و اجازه نمی‌دهد دشمنان از شرایط سوءاستفاده کنند.

حضور گسترده نوجوانان و جوان در این مراسم نشان داد که آرمان‌های انقلاب اسلامی همچنان در نسل‌های جدید زنده است.

شیراز در صف نخست دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی

فضای عمومی راهپیمایی سرشار از همبستگی و همدلی بود. گروه‌های مختلف مردمی با وجود تفاوت‌های سنی و اجتماعی، در کنار یکدیگر حضور داشتند و هدف مشترکی را دنبال می‌کردند.

راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در شیراز بار دیگر نشان داد که این شهر که به شهر فرهنگ، ایمان و حماسه شهرت دارد، همچنان در صف نخست دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار دارد.

حضور گسترده و پرشور مردم در این مراسم، پیامی روشن به جهان مخابره کرد؛ پیامی مبنی بر اینکه ملت ایران با وجود همه فشارها و تهدیدها، همچنان متحد، مقاوم و وفادار به آرمان‌های خود ایستاده است.