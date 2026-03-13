خبرگزاری مهر، گروه استان ها: صبح جمعه، بیست و دوم اسفندماه صبح سرد ابری، همزمان با ورود سامانه بارشی و برودتی جدید به استان سمنان، صبحی متفاوت است صبح آخرین جمعه ماه مبارک رمضان ۱۴۰۴ در آستانه سال نو و در اوج جنگ تحمیلی رمضان که به شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی، جمعی از فرماندهان و مردم بیگناه ایران اسلامی انجامیده و می رود که وارد سومین هفته خود شود.

جنگی که رکن اصلی آن مقاومت مردم ولایتمدار و ایستاده بر آرمان های امام شهدا، رهبر شهید انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی است آرمان های انقلاب اسلامی و ارزش های اسلام ناب محمدی(ص)؛ امروز مردم استان سمنان بار دیگر حماسه حضور را برای رساندن پیام واضح شان به دشمنان این نظام و کشور و انقلاب، انتخاب کردند؛ «ما تا آخرایستاده ایم» .

مردم استان سمنان امروز با حضور خود حتی ساعتی قبل از زمان تعیین شده، نشان دادند که نه تنها اهل حماسه سازی و حضور در میادین و بزنگاه ها و پشتیبانی ارزش های انقلاب اسلامی و قدس شریف، بله السابقون السابقون هستند.

مشاهدات خبرنگار مهر نشان می دهد در سمنان و شاهرود حتی نزدیک به ۷۰ دقیقه به شروع راهپیمایی گروهی از مردم در مسیرهای از پیش تعیین شده حضور داشتند و این نشان از بصیرتی مثال زدنی برای ملتی مقاوم و ولایتمدار است.

حماسه سازی مردم استان سمنان

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس در ۶۵ نقطه شهری و روستایی استان خبر داد و گفت: در تمام ۲۰ شهر و ۴۵ روستای استان در بخش های مختلف از ایوانکی تا فرومد شاهد برگزاری راهپیمایی حماسی روز جهانی قدس هستیم روزی که مردم استان سمنان یکبار دیگر حماسه ای بزرگ را آفریدند.

حجت الاسلام عباس خرمیان با بیان اینکه از نقاط مختلف استان سمنان خبر می رسد که مردم حضور باشکوهی در این راهپیمایی بزرگ داشته اند، تاکید کرد: مردم ما ضمن بیعت مجدد با رهبر انقلاب اسلامی، یکبار دیگر یاد رهبر شهید انقلاب را نیز گرامی داشتند و با مشت های گره کرده مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

وی با بیان اینکه مردم ما اهل حماسه سازی هستند و هرگز میدان را ترک نخواهند کرد، افزود: امروز شاهد هستیم که مردم ولایتمدار استان سمنان از کوچک و بزرگ و پیر و جوان، برای دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی و قدس شریف در میدان حماسه سازی حضور دارند و این علیرغم همه تهدیدات و یاوه گویی های دشمنان است.

خیابان‌ها مملو از جمعیت

خیابان های منتهی به مکان های از پیش تعیین شده راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس از ساعتی قبل از آغاز این رویداد، مملو از جمعیت بود و حتی جای سوزن انداختن نیز پیدا نمی شد. مردم با خودروهایشان بخشی از مسیر ها را طی کرده و مابقی را به صورت پیاده طی کردند تا خود را به ابتدای مسیر راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس برسانند روز حماسه سازی و روز نشان دادن عزم و انسجام ملتی مقاوم؛

پیر و جوان و مرد و زن، امروز همه آمده اند از آرادانی و ایوانکی و گرمسار در غربی ترین نقطه استان سمنان که فاصله اش تا تهران با خودرو تنها یکساعت است تا فرومد در شرقی ترین نقطه استان سمنان که ۳۰ کیلومتری داورزن سبزوار است، در این پهنه جغرافیایی بزرگ و پر افتخار، به میدان آمده اند تا یکصدا آرمان های انقلاب اسلامی و قدس را فریاد بزنند و شعارهای ضد استکباری سر بدهند.

مردمی پرافتخار و ایستاده و مقاوم که می دانند امروز روز حضور در میدان ها است چرا که اکنون زمانی است که مردم باید نقش آفرینی داشته باشند. مردمی که می دانند امروز بیش از هر زمان دیگری حضورشان در میدان حماسه سازی و پشتیبانی از انقلاب اسلامی و آرمان های قدس شریف اهمیت دارد.

پرچم‌های ایران در دست مردم مقاوم سمنان

مردم استان سمنان امروز با همراه داشتن پرچم های سه رنگ ایران اسلامی، تمثال مبارک رهبر شهید انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و همچنین رهبر معظم انقلاب اسلامی در یک قاب و با طرح زیبایی از پشت زمینه قدس شریف و موشک های ایران اسلامی که آسمان تاریک اسرائیل را چون روز روشن کرده، در میدان حاضر هستند و فریاد های مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سر می دهند.

موکب هایی نیز در بین راه ایجاد شده تا بین مردم پوستر ها و پلاکاردهایی با مضامین ضد استکباری و منقوش به تصاویر قدس شریف توزیع کند پلاکاردهایی که به واسطه استقبال عجیب و غریب مردم از راهپیمایی روز قدس امسال، به سرعت تمام شدند و شگفتی توزیع کنندگان را هم به دنبال داشتند. جمعیتی عظیم در سمنان و شاهرود آنچنان تاریخی است که کمتر کسی به یاد دارد چنین جمعیتی را در این سال های اخیر دیده باشد!

جعیت تاریخی به میدان آمده‌اند

یک هم استانی که تمثال شهید آیت الله العظمی خامنه ای(رض) را در دست دارد و با سربندی منقش به نام مطهر حضرت زهرا(س) در راهپیمایی روز قدس حضور پیدا کرده در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: جمعیتی که امروز اینجا جمع شده را هرگز ندیده بودیم و آخرین بار این حجم از مردم را بعد از دریافت خبر سوگ ارتحال امام(ره) در سال ۶۸ دیده بودیم.

حاج محمدتقی رضوانی با بیان اینکه این مردم امروز آمده اند در میدان تا بگویند که اهل حماسه سازی هستند و این همان مردمی هستند که هشت سال از میهن خودشان دفاع کردند و حالا هم اگر هشت سال و بلکه ۲۰ سال هم این نبرد طول بکشد بازهم با خود خودشان از انقلاب اسلامی دفاع می کنند، بیان کرد: نابودی دشمنان نزدیک است و این را مردم بصیر ایران اسلامی و سمنان درک کرده اند که اینطور به میدان آمده‌اند.

یک شهروند دیگر که جوانی به نام علی عرفانیان است در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: ابتکار امام راحل(ره) در نامگذاری روز قدس یکی از ماندگار ترین یادگار ها بود و نشان می دهد که ایشان چه افق دیدی داشتند و چطور آینده را می دیدند و این شگفت انگیز است که ایشان چطور با بصیرتی که داشتند این روز را به بزرگترین روز ناامیدی صهیونیست ها بدل ساختند روزی که به روز نمایش قدرت جهان اسلامی در برابر استکبارگران بدل شده و حالا دشمن نمی داند باید با آن چه کند!

حماسه‌ای از جنس بصیرت

حجت الاسلام غلامرضا محمدی فرد یک روحانی جوان که در این راهپیمایی حضور پیدا کرده نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم استان سمنان و دیگر نقاط کشورمان در راهپیمایی روز قدس بیان کرد: همانطور که روز گذشته نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام خودشان فرمودند پیروز این نبرد جمهوری اسلامی ایران است و مردم مقاوم ما با درک این شرایط و با بصیرتی مثال زدنی میدان را ترک نکرده اند تا این پیام را به دشمنان برسانند که اهل ایستادگی هستند.

محمدی فرد با بیان اینکه ما بهترین مردم را داریم چرا که در تمام بزنگاه ها چنان بصیرت مثال زدنی از خود نشان دادند که حتی شگفتی مسئولان را هم به دنبال داشته است، ابراز داشت: مردم ولایی و بصیر ما دقیقاً می دانند که در چه نقطه ای و چه بزنگاهی باید حضورشان در میدان را به رخ دشمنان بکشانند و همانطور که این روزها بسیار تکرار می شود صحبت سردار عزیز مان فرماندهی هوافضای سپاه که گفتند مردم ایران اسلامی، جبهه نظامی را به ما بسپارند و خیابان ها را داشته باشند، این مردم حضور در میدان را ترک نخواهند کرد تا پیروزی نهایی جبهه اسلام بر کفار محقق شود.

وی با بیان اینک دشمنان ما به خصوص در این چند روز اخیر ضربات مهلکی را پشت سر هم دریافت کرده اند و به نظر می رسد که مجبور هستند به شکل مفتضحانه ای به این جنگ پایان داده و از مهلکه فرار کنند، تاکید کرد: ضربات مهلکی که به خصوص از دیروز اسرائیل و مقر آمریکایی ها در نقاط مختلف دریافت کرده اند، سقوط تانکر سوخت رسان آمریکایی و ده ها مورد دیگر از خارج و حضور پرشور مردم ایران اسلامی در میدان از داخل سبب شده تا دشمن بداند که به بن بستی بزرگ رسیده است.

بصیرت مثال زدنی مردم

در بین حاضران در راهپیمایی روز جهانی قدس ورزشکاران با لباس های متحد الشکل و سربندهای لبیک یا خامنه ای دیده می شود که صحنه های زیبایی را خلق کرده اند لباس های ورزش های رزمی از یکسو، لباس های سرهمی ورزشی رشته های دیگر از سوی دیگر و جوانانی با پرچم های ایران اسلامی در دست؛

مهران فلاح ورزشکار و مربی ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به حضور اقشار مختلف مردم در این راهپیمایی بزرگ، می گوید: جامعه ورزشکاران استان سمنان مانند دیگر اقشار مردم بصیر، امروز در میدان حضور دارند تا این پیام واضح را به دشمنان بدهد که علیرغم همه تهدیدات و یاوه هایی که می گویند، این مردم و این ورزشکاران صحنه میدان را ترک نخواهند کرد و تا پیروزی کامل ایران اسلامی خواهند جنگید.

از سوی دیگر به همت آموزش و پرورش استان سمنان امسال یک پوش زیبا نیز برگزار شده که نامش کوله پشتی فرشته‌ها است و اشاره به حمایت از دانش آموزان شهید میناب دارد که در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جهانخوار به کشورمان در روز نخست جنگ تحمیلی رمضان، به شهادت رسیدند در این پویش دختران و پسران سمنانی با کوله پشتی هایشان و با در دست داشتن تصاویری از کودکان شهید مینابی و معلمان شان در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس حضور پیدا کرده‌اند تا نشان دهند که یاد همکلاسی‌های شهیدشان را هم گرامی می‌دارند.