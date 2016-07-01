خبرگزاری مهر، گروه استان ها: واپسین جمعه ماه رمضان یادگار امام خمینی(ره) در استان سمنان حال و هوایی دیگر دارد از میامی تا شاهرود، بسطام، رودیان و بیارجمند تا دامغان، دیباج و سمنان و شهمیرزاد و مهدیشهر، سرخه و آرادان و ایوان کی همه در خلق حماسه ای دیگر یکدل و یکصدا ندای مرگ بر اسرائیل سر دادند تا بار دیگر حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کنند.

حضور چهره های سیاسی، مسئولان، ورزشکاران، هنرمندان، اصحاب رسانه، کارکنان نهادهای انتظامی و نظامی، خانواده معزز شهدا و ایثارگران عرصه دفاع در راهپیمایی روز قدس همراه با آحاد مردم که سیل خروشان حضورشان امروز در آئینه تمام رسانه های دنیا جلوه گر خواهد شد قطعا نوید حمایت را در دل مردم فلسطین تقویت می کند.

این مردان و زنان غیور و مومن آمده اند تا یکبار دیگر ندای آزادی فلسطین سر دهند و به جهانیان بگویند «القدس لنا ...» و چه زیباست تصویر این حماسه آفرینی در قاب تلویزیون های بیگانه و دشمنان مسلمانان که حضور مردم برایشان لحظات پر اضطرابی را رقم می زند وقتی می بینند پیرمرد مجنی با پاهای خسته و عصا زنان ندای مرگ بر اسرائیل سر می دهد و بانوی کشاورز دیباجی القدس لنا را با مشت های گره زده به شعار جوان سمنانی و کودک شهمیرزادی گره می زند.

فلسطین مسئله اصلی مسلمانان است

مردم سمنان یکبار دیگر در میان خیل عاشقان الهی در میدان امام رضا(ع) یکصدا مرگ بر اسرائیل را فریاد می زنند و در این میان چند ماکت درست شده از شیطان بزرگ ملبس به پلاکاردی شبیه پرچم اسرائیل و آمریکا خود نمایی می کند همچنین حضور سربازان و کادر پرسنل ارتش غیور و سپاه همیشه سرفراز با لباسی متحد الشکل از نکات حاشیه ای این مراسم است.

در ضلع شمالی میدان امام رضا(ع) سمنان و رو به مسیر خیابان راه آهن رزمی کاران این شهرستان با لباس ورزشی و پیشانی بند منقوش به نام مقدس حسین(ع) حضور دارند و جانبازان جنگ تحمیلی که ویلچر را همدم لحظات تنهایی خود می بینند، در صف نخست راهپیمایی هستند.

استاندار سمنان در میان راهپیمایان سمنانی طی سخنانی کوتاه، به خبرنگار مهر گفت: فلسطین مسئله اصلی اسلام است و باقی می ماند چرا که به تعبیر امام خمینی(ره) قدس متعلق به مسلمانان است.

محمدرضا خباز همچنین با تقدیر از حضور گسترده مردم استان در راهپیمایی روز قدس، بیان داشت: در برابر عظمت این مردم متدین تنها باید قدردان بود.

حجت الاسلام عبدوس امام جمعه موقت سمنان نیز در تکمیل این سخنان به خبرنگار مهر، گفت: قدس متعلق به مسلمانان است و اشغالگران بیش از شش دهه غصب و غارت خود را ادامه داده اند همچنین فلسطین خانه مسلمانان است و امروز مردم ما آمده اند تا این موضوع را یکبار دیگر فریاد بزنند.

مردم استان سمنان دشمنان را خشمگین کردند

فرمانده سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان نیز درباره راهپیمایی روز قدس، گفت: شرکت اقشار مختلف ملت همیشه در صحنه استان بار دیگر دشمنان را خشمگین کرد.

سردار محمدتقی شاهچراغی با قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس و عمل به ندای امام راحل(ره) و مقام معظم رهبری، ابراز داشت: مردم استان جهاد کبیر را به معنای واقعی زنده نشان دادند چرا که معظم له در ماه های اخیر مدبرانه واژه جهاد کبیر را مطرح و در تبیین آن ضرورت ایستادگی در برابر نظام سلطه بسیار هشدار دادند و امروز شاهد عملی شدن آن در ایران اسلامی هستیم.

وی افزود: منویات ایشان همیشه گره گشای ایران اسلامی و مایوس کننده دشمنان است.

حماسه حضور در قاب تصویر نمی گنجد

در شاهرود نیز حضور چشم گیر مردم در ساعت ۱۱صبح از مقابل اداره راهنمایی و رانندگی این شهرستان به چشم می خورد پل عابر پیاده این محل، به جایگاهی برای عکاسان و مشتاقان ثبت تصاویر حماسه و حضور بدل شده و عده ای با در دست داشتن پلاکاردهایی عکس ها و پوستر های مربوط به این روز را در بین مردم توزیع می کنند.

آدمک های دست ساخت اسرائیل و آمریکا از دیگر نکات حاشیه ای روز قدس در شاهرود است که از چند سال پیش تا کنون به این مراسم افزوده شده اند اما همچنین بسیاری از عکاسان و تصویر برداران نسبت به برگزاری مکان این رویداد در محلی مناسب تر، نظراتی متفاوت دارند چرا که شرایط فیزیکی خیابان منتهی به گلزار شهدا و انتهای مسیر مانع از تصویر برداری مناسب حضور پرشور مردمی می شود.

از نکات قابل توجه دیگر در این مراسم به دوش گرفتن فرزندان خردسال توسط پدران و سربندهای یا حسین(ع) و من مدافع حرمم بر پیشانی آینده سازان ایران اسلامی است که بر دوش پدر می درخشد گویا این خردسالان نیزآمده اند تا بگویند کودکان فلسطینی تنها نیستند.

فلسطین تنها نیست

امام جمعه موقت شاهرود نیز در جمع راهپیمایان شاهرودی ضمن اشاره به مظلومیت مردم فلسطین، به خبرنگار مهر گفت: القدس لنا شعار امروز همه مسمانانی است که در حمایت از مردم مظلوم و بی دفاع فلسطین به خیابان ها آمده اند تا به جهانیان بفهمانند که فلسطین از آن مسلمانان است.

حجت الاسلام حمید عبدالهیان با بیان اینکه در نیم قرن اخیر مبارزات آزادی بخش مسلمانان مظلوم فلسطین افت و خیزهای فراوانی را پشت سر گذاشت، ابراز داشت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و پیشنهاد ایشان برای نامگذاری روز قدس نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم سرزمین های اشغالی شد چرا که روز قدس به نمادی برای پشتیبانی مسلمانان از فلسطین بدل گشت.

وی افزود: وقوع انقلاب اسلامی و به تبع آن نفوذ معنوی و شخصیت امام(ره) بر همه آحاد مسلمانان و مواضع محکم وی دربرابر اشغال گران در زمره عوامل اوج گیری مبارزات، روش و ایدئولوژی مقابله با اشغالگران و سرانجام پیدایش انتفاضه بود لذا باید روز قدس را گرامی داشت و به آن افتخار کرد.

انقلاب اسلامی خاستگاه انتفاضه

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این بین به خبرنگار مهر، گفت: نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز قدس از سوی معمار انقلاب اسلامی در نیمه مردادماه سال ۵۸ سبب شد که این روز تبدیل به خاستگاه خیزش امت به سوی آزادی قدس شریف از سلطه صهیونیسم جهانی شود.

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد بیان داشت: این روز عظیم از جمله مهمترین یادگارهای امام راحل عظیم الشان(ره) است که توانست با طرح آن، نقطه عطفی را در مبارزات حق‌طلبانه مسلمانان برای نجات مسجد‌الاقصی از چنگال غاصبان مستکبر رقم بزند.

وی افزود: شاید در آن زمان کسی گمان نمی کرد که امروز راهپیمایی روز قدس از مرز ایران فراتر رود و در بیش از ۸۰ نقطه از جهان با شکوه ویژه ای برگزار شود و قدس همان روزی است که همه یکتاپرستان و آحاد ملت بزرگ ایران شعار «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل» سر می‌دهند و آمادگی خود را برای آزادی قدس شریف اعلام می‌‌دارند.

قدس برائت از مشرکان است

مردم میامی نیز با تجمع در میدان بسیج و حرکت به سمت مسجد جامع بار دیگر حضور خود در پشتیبانی مردم مظلوم فلسطین را به جهانیان نشان دادند.

فرماندار میامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه وظیفه ما است که در هر شرایطی برائتمان را از مشرکان اعلام کنیم، گفت: رژیم آل سعود با کشتار مردم مظلوم منطقه خصوصا در یمن یکبار دیگر ماهیت صهیونیستی خود را آشکار کرد و این روز بهترین زمان برای برائت از همه این مشرکان است.

احمد قاضی با بیان اینکه آرمان آزادی قدس شریف آرزوی همه مسلمانان است، ابراز داشت: واقع شدن روز قدس در ایام ماه مبارک رمضان سبب می شود ملت دیندار ایران اسلامی و مسلمانان جهان با زبان روزه، دل های پاک و وجودی تطهیر شده در شب های احیاء، شعارها و دعاهایشان برای امت بزرگ اسلام و ملت مظلوم فلسطین داشته باشند.

علیرضا آشوری معاون فرماندار میامی نیز در این گفتگو ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم این شهرستان در راهپیمایی روز قدس، گفت: مسئله قدس با وجود همه دشمنی های جریان تکفیری در انحراف افکار عمومی از موضوع فلسطین همچنان موضوع اصلی ما است.

فلسطین امروز مهد توجهات خواهد بود

مردم دامغان نیز با دهان روزه و دل هایی روشن از عطر حضور یکبار دیگر حماسه آفرین عرصه ایثار و مقاومت شدند و یکصدا مرگ بر اسرائیل را از میدان شهدا تا میعادگاه نماز جمعه دامغان فریاد زدند.

فرماندار این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ملت ایران خواهان احقاق حقوق حقه سیاسی، اجتماعی مردم فلسطین است که سالهاست در چنگال اشغال گران اسیر هستند.

علی اصغر مجد در سخنانی کوتاه بیان داشت: روز قدس را می توان در زمره راهبردی ترین یادگار های امام خمینی(ره) برای مسلمانان جهان دانست که نقطه عطف مبارزات علیه رژیم منحوس اشغال گر قدس نامیده می شود.

حجت الاسلام محمد حسینیان امام جمعه دامغان نیز ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس، گفت: مردم این شهرستان با حضور گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس، حقیقت مضحک حقوق بشر آمریکایی را برای مردم تبیین و نسبت به بازخوانی جنایات آمریکا به نسل جوان اقدام کردند تا راهبردهای قرآن پیرامون عدالت و حقوق انسان ها در جامعه بار دیگر دیده شود.

قدس همراهی با آرمان های اسلام است

مردم شهرستان های مهدیشهر، گرمسار و سرخه و ایوان کی نیز همپا با سایر شهرهای استان سمنان با به آتش کشیدن پرچم دشمنان غاصب فلسطین یکبار دیگر ندای مرگ بر اسرائیل سر دادند.

امام جمعه مهدیشهر در مسیر راهپیمایی مردم این شهر، فلسطین را متعلق به همه مسلمانان خواند و گفت: اسلام دین ایستادگی، مقاومت و ایثار است و همه ما امیدواریم که روزی فلسطین، آزادانه به آغوش مسلمانان باز گردد.

حجت الاسلام محمد بارانی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران، استان سمنان و مهدیشهر بار دیگر به ندای مقام معظم رهبری لبیک گفته و همه با هم در راهپیمایی روز جهانی قدس در دفاع از آرمان فلسطین و قدس شریف شرکت کردند.

رضا کرمی فرماندار سرخه نیز در این بین، ضمن گرامی داشت حضور پرشور مردم این شهرستان در راهپیمایی روز قدس، گفت: قدس صحنه اعلام انزجار مردم مسلمان از سیاست های اشغال گران فلسطین و حامیان آنها است.

استان سمنان غرق در عشق و حضور

مردم دیار قومس دیار سه هزار شهید گلگون کفن و دیار عارفان بزرگ و نامدار، مهد معلمان دین و اخلاق، سرزمین عرفان و ادب یکبار دیگر بزرگی و عظمت خود را در میدان حضور و خلق حماسه نشان داد.

روز قدس بازهم صحنه حماسه آفرینی مردمی شد که با حضورشان پیام مهمی به دشمنان اسلام و مسلمانان دادند که قدس تنها نیست و چه زیباست اقتدار دلیرمردان و شیرزنان دیار قومس در قاب تصاویر رسانه های داخلی و خارجی که در وصف عظمتشان قاصرند و در این بین چه تصاویری می توان گرفت از چهره مایوس دشمنان اسلام و مسلمانان با دیدن عظمت مردم مسلمان ایران زمین که بار دیگر به جهانیان ثابت کردند فلسطین موضوع همه جهان اسلام است.

مردم استان سمنان از شرقی ترین شهرستان تا غربی ترین شهر یکبار دیگر رمضان خود را با عطر حضور و تجلی باور و اراده در پشتیبانی از مظلومان جهان به پایان می برند و واژه حماسه آفرینی برای این حضور سبزشان برازنده است.