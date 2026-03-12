احیای مقاومت در استان سمنان؛ پیشوازی باشکوه برای حماسه روز قدس

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: مردم‌متدین و خداجوی استان سمنان از بزرگترین شهرها تا کوچکترین روستاها، شامگاه پنجشنبه در آئین احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، حضور پرشور داشتند.

این مراسم معنوی در حالی برگزار شد که همچنان مردم مقاوم و ولایتمدار استان سمنان در پشتیبانی از نیروهای مسلح و برای سوگواری شهادت رهبر شهیدشان کماکان در خیابان ها هستند و معابر اصلی شهرها و روستاهای استان را ترک نکرده اند.

امشب نیز مانند دیگر شب های قدر و احیای گذشته، سرمای شدید هوا نتوانسته مانع از حضور مردم در خیابان ها شود. خیابان هایی که حالا نه تنها صحنه شعارهای ضد استکباری مردم استان سمنان بلکه میزبان برگزاری مراسم شب های قدر و احیا نیز است.

روایت مردم حماسه ساز

مرتضی شاهمرادی از بسیجیان بسیج ادارات استان سمنان و کسی که از همان شب اول خبر شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی به همراه همکاران و خانواده اش در میدان حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: شب های قدر و احیا برای مردم مقاوم استان سمنان به احیای ایستادگی و مقاومت شبیه شد.

شاهمرادی با بیان اینکه این همان موضوعی است که از مردم بصیر استان سمنان و دیگر نقاط کشورمان انتظار نیز می رفت، تاکید کرد: مردم ما با لبیک به رهبر معظم انقلاب اسلامی در خیابان ها و معابر حضور دارند و حتی مراسم احیا را هم همین جا برگزار می کنند تا این پیام واضح را به دشمن بدهند که اهل ترک کردن میدان نیستند.

وی با اشاره به صحبت های سردار موسوی فرمانده هوافضای سپاه بیان کرد: همانطور که ایشان هم گفتند مردم جبهه نبرد علیه کفار را به نیروهای مسلح واگذار کنند و خودشان خیابان ها را داشته باشند تا صحنه برای جولان نیروهای ضد انقلاب و تروریست ها خالی نشود.

این شب ها نیروهای مسلح ما پای لانچرهای موشک قرآن بر سر دارند و مردم ما در معابر و خیابان ها و هر دو زیر سرمای شدید اسفند ماه؛ اما این سبب نمی شود که از انجام وظیفه شان باز بمانند.

حضور در خیابان‌ها

یک خانم که همراه دو فرزند حدودا ده و 14 ساله در خیابان حضور دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: علیرغم تهدیدات دشمنان شاهد هستیم که بسیاری از مردم خانوادگی در میدان آمده اند تا نشان دهند که اهل ایستادن پای آرمان های انقلاب اسلامی و اسلام ناب محمدی(ص) هستند.

نسبیه قاسمی با بیان اینکه از تهدیدات دشمن نمی ترسیم کمااینکه اگر می ترسیدیم دست کم فرزندان مان را نمی آوردیم، ابراز کرد: ما ایمان داریم که دشمن در اوج قدرت خود هم نمی تواند غلطی بکند حالا که مستاصل و در اوج فرومایگی و درماندگی است که اصلا توان غلطی را ندارد که انجام دهد و در نتیجه خیابان ها را ترک نخواهیم کرد.

این خانم که می گوید هشت شب است در خیابان ها حضور دارد، می افزاید: اگر آن سه شب بیماری فرزندم نبود از همان شب اول در خیابان ها حاضر می شدیم اما شاهد هستیم که مردم ما یک لحظه هم خیابان ها را ترک نکرده و به خصوص در شب های قدر برای رزمندگان اسلام دعا می کنند.

فضیلت احیا و قدر

نماینده ولی فقیه در استان سمنان که از شب اول در کنار مردم در معراج الشهدای میدان سعدی سمنان و دیگر نقاط حضور داشته و مدام تلاش می کند تا به مردم روحیه نیز بدهد در جمع مردم عزادار سمنان در احیای شب بیست و سوم، خواستار دعا برای رزمندگان اسلام و پیروزی انقلاب اسلامی در این نبرد شد.

حجت الاسلام مرتضی مطیعی همچنین به اهمیت دعا کردن در شب های قدر و احیا پرداخت و بیان کرد: توسل و دعا همواره راهگشا است اما باید دانست که در شب های قدر به واسطه منزلت و جایگاهی که این شب ها دارند، می بایست بیش از همیشه نسبت به دعا و توسل اهتمام داشت و در کنار مسائل و حاجات شخصی حتما برای پیروزی و ظفر جامعه اسلامی هم دعا کرد.

وی با بیان اینکه مردم ما این شب ها برای حاجات جامعه اسلامی نیز دعا می کنند، افزود: مهم‌ترین دعای ما این شب ها ظهور امام عصر(عج) و پیروزی اسلام ناب محمدی(ص) در برابر کفار و آدم کشان است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان شب های قدر و احیا را متفاوت از دیگر شب های سال دانست و با اشاره به اهمیت این شب ها در روایت ها و نزد بزرگان دین مبین اسلام بیان کرد: در روایت داریم که در شب بیست‌وسوم، مقدّرات انسان به مرحله امضا رسیده و به پیشگاه حضرت ولیعصر(عج) عرضه می‌شود و این نشان از اهمیت احیا و گرامی داشتن شب بیست و سوم ماه رمضان است.

آمادگی برای روز قدس

از سوی دیگر باید گفت که فردا روز قدس است و مردم استان سمنان که امشب در احیای روز بیست و سوم ماه رمضان حضور پیدا کرده اند خود را برای یک حماسه دیگر آماده می سازند حماسه ای از جنس حضور، بصیرت و میدان داری مردم ولایتمدار که باز هم برگ زرینی در تاریخ پر افتخار ایران اسلامی خواهد بود.

حجت الاسلام حمید رضا نبوی چاشمی امام جمعه مهدیشهر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت شب احیای بیست و سوم از عموم مردم استان سمنان درخواست کرد تا به دعا برای نصرت و ظفر جبهه اسلام بپردازند و بیان کرد: نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به نام روز جهانی قدس، نشانه عزم راسخ و دوراندیشی حکیمانه امام راحل (ره) برای حمایت از ملت مظلوم فلسطین بود.

نبوی چاشمی با بیان اینکه امام خمینی(ره) این روز را روز قدس نامیدند تا برای همیشه مسئله فلسطین در یاد و خاطره مسلمانان عالم زنده بماند، ابراز کرد: این نامگذاری سبب شد تا هیچگاه دنیا، قدس و مسئله فلسطین را فراموش نکند.

وی با بیان اینکه بیت‌المقدس پاره تن اسلام است افزود: ضروری است مسلمین با همدلی، وحدت اسلامی و با خروش یکپارچه علیه ظلم و بیداد، پرچم عدالت‌طلبی را در جهان برافراشته و ظرفیت، انسجام و اتحاد خویش را به رخ زیاده‌خواهان بشکند.

وحدت آحاد مردم

دولت امروز اعلام کرد که هفته آتی «هفته وحدت ملی برای ایران» نامگذاری شده موضوعی که یکبار دیگر به انسجام و وحدت بین مردم از سراسر ایران اسلامی، با هر نام و نسب و نژاد و زبانی تاکید دارد آن هم در میانه جنگی که به ملت ایران اسلامی تحمیل شده است.

حالا اما مردم استان سمنان در شب های احیا و در زمانی که ادعیه متبرکه می خوانند، خود را برای حضور پرشور در راهپیمایی روز قدسی آماده می کنند که اساساً نماد انسجام زیر پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران است روزی حماسی که مردم ما بصیرت مثال زدنی شان را بار دیگر به رخ جهانیان می کشند.

حجت الاسلام عباس خرمیان رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان که در مراسم احیای بیست و سوم ماه رمضان در سمنان نیز حضور در دارد در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: راهپیمایی بزرگ روز جهانی قدس فردا در 65 نقطه شهری و روستایی استان برگزار می شود و لذا از عموم مردم بصیر و انقلابی استان دعوت می شود تا در این مراسم

کوله پشتی فرشته‌ها

باشکوه به خصوص در برهه حساس کنونی، حضور حماسی داشته باشند.

امسال آموزش و پرورش نیز پویشی زیبا را برای روز قدس راه اندازی کرده که کوله پشتی فرشته ها نام دارد آنطور که قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در مراسم شب احیای بیست و سوم ماه رمضان به خبرنگار مهر می گوید: این پویش به صورت نمادین قرار است که یاد شهدای مدرسه میناب را گرامی بدارد به این صورت که دانش آموزان فردا با کوله پشتی ها و پرچم های ایران اسلامی و تصاویر شهدای میناب در صحنه حماسه سازی حضور پیدا خواهند کرد.

شب‌های احیای امسال رنگ و بوی حماسه به خود گرفته است حماسه مردمی مقاوم که لحظه ای میدان را ترک نکرده اند مردمی که رهبرشان را شهید کردند اما با ایستادگی مثال زدنی تا تعیین رهبر جدید از سوی خبرگان میدان را ترک نکرده و حالا روحیه مضاعفی نیز گرفته اند مردمی که هیچ دشمنی جلودارشان نیست.