بهنام سعیدی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به تحلیل پاسخ‌های مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت.

وی توضیح داد: آغاز عملیات‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران نشان می‌داد که آن‌ها قصد دارند ضربات سنگینی وارد کنند، اما امروز می‌بینیم که با مولفه‌های مختلفی که رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح ایران در اختیار دارند، نقشه‌های دشمنان کاملاً نقش بر آب شده است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات دشمن به خوبی صف‌آرایی کرده است، تصریح کرد: یکی از مولفه‌های کلیدی، تنگه هرمز است که نیروی دریایی سپاه پاسداران در حال کنترل هوشمندانه آن است. در حقیقت، هیچ کشتی‌ای نمی‌تواند به سادگی به این تنگه نزدیک شود. این شرایط فشار زیادی به کشورهای اروپایی وارد کرده و سبب افزایش قیمت نفت شده است.

نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که قیمت نفت ممکن است به بیش از ۲۰۰ دلار هم برسد. اگرچه ما تنگه هرمز را نبسته‌ایم، اما در شرایط ویژه جنگی، هیچ تضمینی وجود ندارد که کشتی‌ها بتوانند از این مسیر عبور کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مولفه دیگر، قدرت آفندی و دقت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. در حوزه موشک‌ها و پهپادها، جمهوری اسلامی ایران پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. ایران در زمینه فناوری موشک‌ها به ویژه در حوزه رادارگریزی و قدرت اصابت، توانسته است گام‌های بزرگی بردارد. همین پیشرفت‌ها موجب شده تا ایران در وضعیت آفندی بهتری قرار گیرد و هرگاه دشمن اراده کند، ایران توان پاسخ‌دهی دقیق و سریع را خواهد داشت.

وی ادامه داد: نکته بعدی حضور پررنگ مردم ایران در حمایت از نیروهای مسلح است. حضور مردم در میدان جنگ خود یک پاسخ قاطع به تهدیدات دشمن است. مردم ایران نشان داده‌اند که در دفاع از کشورشان در کنار نیروهای مسلح هستند. این حضور پررنگ نه تنها در میادین نظامی، بلکه در تمام عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز مشاهده می‌شود.

سعیدی با تاکید بر اینکه اتحاد و انسجام میان ارکان مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران، مولفه بسیار مهم دیگری است که در برابر تهدیدات خارجی قدرت نمایی کرده است، تصریح کرد: امروز تمام ارکان نظام دست به دست هم داده‌اند تا از کشور دفاع کنند. علیرغم شرایط جنگی، تمامی امکاناتی که در زمان صلح در اختیار مردم بوده، اکنون هم در دسترس است.

وی بیان کرد: انتخاب هوشمندانه و به موقع سومین رهبر انقلاب توسط مجلس خبرگان رهبری، یکی دیگر از عوامل موفقیت‌های جمهوری اسلامی در برابر دشمنان بوده است. این انتخاب حکیمانه موجب شد که تمامی توطئه‌های دشمنان علیه ایران نقش بر آب شود و مسیر روشنی برای آینده کشور ترسیم گردد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در عملیات‌های نظامی اخیر، جمهوری اسلامی ایران توانسته است به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد. تاکنون بیش از تعداد زیادی از پهپادها و هواپیماهای دشمنان، به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا، نابود شده است. همچنین رادارهای پیشرفته آمریکایی و اسرائیلی نیز مورد هدف قرار گرفته و منهدم شده‌اند. این موفقیت‌ها چالش‌های جدی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.

سعیدی پیش‌بینی کرد که در آینده نزدیک، جمهوری اسلامی ایران شگفتی‌های جدیدی از خود نشان خواهد داد که دشمنان را پشیمان خواهد کرد.