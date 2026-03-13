۲۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

آنکارا: یک کشتی ترکیه‌ای را با اجازه ایران از تنگه هرمز عبور دادیم

وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد که یک کشتی ترکیه‌ای را با اجازه ایران از تنگه هرمز عبور دادیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، آنکارا اعلام کرد که با کسب مجوز از سوی ایران موفق به عبور یک کشتی متعلق به این کشور از تنگه هرمز شده است.

عبدالقادر اورالوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه در این خصوص اعلام کرد: ما ۱۵ کشتی در آن منطقه داریم که در انتظار عبور هستند. یکی از کشتی ها را با اجازه ایران و به دلیل اینکه از بندر ایرانی استفاده می کرد، از تنگه عبور دادیم.

گفتنی است که به دنبال تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به خاک ایران و تنش آفرینی های محور متجاوز در منطقه، امنیت مسیرهای حیاتی انرژی، به‌ویژه تنگه هرمز، همچنان یکی از چالش‌های اصلی جامعه بین‌المللی باقی مانده و هرگونه تشدید تنش در منطقه می‌تواند تبعات اقتصادی گسترده‌ای را به همراه داشته باشد.

