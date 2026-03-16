موضع قاطع دولت آلمان علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی نیویورک تایمز امروز دوشنبه به نقل از سخنگوی دولت آلمان اعلام کرد که برلین اعزام هرگونه نیروی کمکی برای همکاری با آمریکا در به اصطلاح بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: سخنگوی دولت آلمان همچنین اعلام کرده است که عملیات زمینی نیروهای اسرائیل در لبنان، اوضاع انسانی در این کشور را وخیم خواهد کرد.

این در حالیست که پیشتر یوهان واده فول، وزیر خارجه آلمان در این خصوص اعلام کرده بود: ما بسته حمایتی به لبنان به ارزش ۱۸۸ میلیون یورو ارائه خواهیم کرد.

او در ادامه وضعیت لبنان را تأسف‌بار خواند.

این مقام برلین اضافه کرده بود که کشورش با اقدام نظامی غرب در تنگه هرمز مخالف بوده و راه تضمین امنیت این آبراه مهم را مذاکره با تهران می داند.

وی اضافه کرد که آلمان طرف درگیری با ایران نخواهد شد.